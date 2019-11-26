26.11.2019 23:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:38

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz, vatandaşımın derdine sebep olanları, vatandaşımın sırtına yeni yükler bindirenleri merak ediyoruz. Bizim siyaset anlayışımızda, vatandaşımızın, annelerin, babaların, gençlerin, işçinin, emeklinin, çiftçinin, sanayicinin derdine çare aramak vardır" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener, iktidarın geçen hafta doğa katliamına imza attığını ifade ederek, özelleştirilen 15 termik santralin bacalarına filtre takması için 1 Aralık 2019 tarihine kadar süre verdiğini fakat bu sürenin uzatıldığını söyledi. Akşener, "Özelleştirilen 15 termik santrale, 1 Aralık 2019 tarihine kadar süre verilmişti. Bu süre ne için verildi? Bacalarına filtre takılsın; vatandaşlarımız, çocuklarımız zehirlenmesin diye. İktidar ve küçük ortağı, torba yasaya doldurdukları teklifle, bu süreyi Haziran 2022'ye kadar uzattılar. Bu ne demek? 'Bu santraller, evlatlarımızı zehirlemeye, toprağı, suyu kirletmeye, 2 buçuk yıl daha devam edecek' demek. Çanakkale'de, Silopi'de, Elbistan'da, Karabük'te, Kütahya Tunçbilek ve Seyitömer'de, Soma'da, Sivas'ta, Zonguldak Çatalağzı'nda, Ankara Çayırhan'da, Muğla Yeniköy ve Kemerköy'de, Orhaneli'nde, yavrularımız zehir solumaya devam edecek. Bu karara evet oyu verenlere soruyorum; sizin evlatlarınız, torunlarınız yok mu? Onlar zehir soluyunca vicdanınız sızlamayacak mı? Bu dünyada olmasa da, ahirette bunun hesabı yok mu sanıyorsunuz? Ne diyeyim, Allah ıslah etsin. Ama bilin ki, evlatlarımızın sağlığı için bu işi takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Son günlerde tartışma konusu olan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddialarının medyada yer almasına dikkat çeken Akşener, "Muhalefet partilerinin sağlığı ve sıhhatiyle, zerre ilgilenmeyen iktidar medyasının, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hassasiyeti gözlerimi yaşarttı. Meğer yandaş kalemler ve havuz medyası, CHP'yi ne çok seviyormuş. Ama unutmayalım ki, gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Kim kiminle görüştü ya da görüşmedi, kim kimin kaynağı ve her şeyden önemlisi, milli iradenin temsilcisi siyaset kurumunu kim, nasıl kirletiyor, bir gün mutlaka göreceğiz. Yol arkadaşlarım; siyaset, kişisel çıkar için değil, milletin çıkarı, milletin refahı, milletin huzuru için yapılır. İYİ Parti işin bu yanıyla ilgilidir. Biz, vatandaşımın derdine sebep olanları, vatandaşımın sırtına yeni yükler bindirenleri merak ediyoruz. Bizim siyaset anlayışımızda, vatandaşımızın, annelerin, babaların, gençlerin, işçinin, emeklinin, çiftçinin, sanayicinin derdine çare aramak vardır. Kimin kiminle ne görüştüğünü, vatandaşımıza dokunuyorsa merak eder, sonuna kadar da takip ederiz. Havayı, suyu, toprağı kirletenler kadar, siyaseti kirletenleri de takip ederiz. Ama bizim siyaset anlayışımızda, ikbal hesaplarıyla dümen çevirmek yoktur" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA