İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Aldığımız 5 milyon oyun içinde devletine, milletine sadakatsizlik hissesi düşmüş bir oy bile yoktur. Aldığımız oylar içinde PKK'lılardan bir oy bile hissemize düşmemiştir." dedi.

Ağıralioğlu, Meclis Basın Kapısı önünde düzenlediği basın toplantısında, bir akademisyenin İmralı adasına giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi ve terör örgütü mensubu Osman Öcalan'ın TRT ekranlarında konuşturulmasına ilişkin Meclis Başkanlığına araştırma önergesi verdiklerini anımsattı.

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Partinin kurulduğu günden beri meşruiyet vurgusu yaparak siyaset yaptıklarını, HDP dahil hiçbir partinin terör örgütlerine irtibatı üzerinden açılan alanları doğru bulmadıklarını belirtti.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın partilerini kastederek, "HDP'nin oylarıyla o koltuklarda oturuyorsunuz." ifadesinin AK Parti ve MHP cenahında sevinçle karşılandığını söyleyen Ağıralioğlu, "Devlet dedikodularla değil, kanun ve kurallarla idare edilir. Biz seçim sürecinde CHP ile ittifak yaptık ve ittifak bileşenlerimiz arasında HDP yok. HDP'nin siyasi meşruiyet sorunu olduğunu her fırsatta dile getirdik. Terörle arasına mesafe koyamayan organizasyonların mutlaka terör kapsamında değerlendirileceğini söyledik." diye konuştu.

AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin, "İYİ Parti HDP'lilerin oyları ile geldi" dediğini anlatan Ağıralioğlu, "İmralı'da Abdullah Öcalan'dan medet uman bir devlet algısını kapatmak ve Osman Öcalan'ın vereceği mesajlarla Kürt seçmeni konsolide etmek için algı yapıyorlar. Biz İYİ Parti olarak Türk siyasetinin meşruiyet alanını Meclis olduğunu her kürsüde söyledik ve söylemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Suçlu olursunuz"

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman, "PKK eşittir HDP" cümlesini kullandığına işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken şey miting meydanlarında konuşmak değil, devlet ciddiyetiyle mahkemeye gidip gerekenleri yapmaktır. 'HDP eşittir PKK' gibi kesin yargıya sahipseniz seçim yardımı ile terör örgütüne finansman sağlamaktan suçlu olursunuz. Bunlara kırmızı plaka vermek ve Mecliste alan açmakla suçlu olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Meclise hak ederek girdiklerinin altını çizen Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Aldığımız 5 milyon oyun içinde devletine, milletine sadakatsizlik hissesi düşmüş bir oy bile yoktur. Aldığımız oylar içinde PKK'lılardan bir oy bile hissemize düşmemiştir. TBMM'de bir yıldır PKK'lıların herhangi birini ima yoluyla bile muhafaza edecek cümle ağzımızdan çıkmamıştır."

HDP'nin iddialarına cevap veremediklerine dair eleştirileri de reddeden Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bir yıldır konuşuyoruz. 'Biz herkesin oyuna talibiz ama PKK'yı sevenlerden oy istemiyoruz, vermesinler' dedik. Kandil'e selam duranlardan oy beklemediğimizi açıkladık. Biz bu memleketin bütünlüğüne kastetmiş insanların oyuna hiçbir zaman talip olmadık. Devlet düşmanlarından gelen oylardan kazanmaktansa kaybetmeyi isteyen bir siyasi partiyiz."

AK Parti ile HDP'nin siyasi müttefik olduğunu öne süren Ağıralioğlu, "AK Parti'nin verdiği sözlerden dönmesi HDP'de kızgınlığa neden olmuş. Kendi başlarına AK Parti'yi cezalandırmaya yetmeyeceğini anlayınca bizim belli merkezlerde, CHP ile birlikte AK Parti'yi mağlup edeceğimiz yerlerde Tayyip Bey'e olan kızgınlıklarını göstermiş olabilirler. Bu onların problemi. Biz Alevi, Kürt, Sünni gibi bir tasnife gitmeyiz. Seçimi 800 bin farkla aldık. İmralı canisine mektup yazdıran ve medet bulan Cumhur İttifakı'dır. Bu Mecliste hiç kimse PKK'yı övemez. TBMM çatısı altında neden Sayın Öcalan ifadeleri kullanılıyor? Neden buna önlem almıyorlar?" dedi.

TBMM'de her türlü fikrin açıklanmasına imkan verilebileceğini ancak terör örgütü propagandasına izin verilmeyeceğini dile getiren Ağıralioğlu, terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayan partilerin kapatılması gerektiğini, böyle bir düzenleme yapılması halinde destekleyeceklerini belirti.

Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin Türk siyasetinin meşru bir partisi olabilmesi için PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesi gerektiğine dikkati çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik açıklamalarına ilişkin bir soruya Ağıralioğlu, "Siyasetin terbiye içinde yapılması lazım. Semih Yalçın'a cevabı Devlet Bahçeli Bey'in vermesi gerekir." yanıtını verdi.

Kaynak: AA