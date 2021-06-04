İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, seçimin, en meşru hak olduğunu ifade ederek, "Biz de istemeye devam edeceğiz.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, seçimin, en meşru hak olduğunu ifade ederek, "Biz de istemeye devam edeceğiz. Erken seçimi bir an önce yapın." dedi.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hatay Kırıkhan'da askeri aracın kaza yapması ve Zeytin Dalı Hareket bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

RTÜK'ün kararlarına değinen Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik sözlerini eleştiren gazeteciler ve basın yayın organlarının cezalandırıldığını ileri sürdü.

Türkkan, milletin nefes alamadığını, evine ekmek götüremeyen babaların olduğunu, fırınlarda askıda ekmeklerin, dolduğu gibi boşaldığını savunarak, "Hani bu ucube sisteme geçince kimse yatağa aç girmeyecekti? İnsanlar açlıktan yatağa bile giremiyor. Hani dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecektik? İlk 20'ye düştük. 2013 yılında kişi başı gelir 12 bin 600 dolar seviyesine çıktı. Şimdi 8 bin 600 dolara kadar indi. Dolar daha da arttı. Türk milleti daha da fakirleşti." diye konuştu.

Hesap verme zamanın geldiğini ileri süren Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelin milletin önüne sandığı koyun. Bu millet sizden hesap sormak istiyor. Şimdi küçük ortak 'erken seçim istemek ihanettir' demiş. 2018'de seçimi kim istedi? 2002'de erken seçimi kim istedi? İhanet miydi onlar? Kendisi ihanet olarak değerlendirebilir ama bana göre değil. Seçim milletin istediği zaman olur. Anayasa'da belirtilen zamanın dışında, ihtiyaç duyulduğunda milletin önüne sandığı koymak demokrasinin erdemlerindendir. Demokrasiden kaçmak başka bir şeydir. Demokrasiden kaçmak diktatörlüktür. Seçim en meşru haktır, biz de istemeye devam edeceğiz. Erken seçimi bir an önce yapın. Bunu da ihanet diyerek savsaklayıp yorgan altına saklamayın."

Türkiye'yi Romanya, İtalya, İngiltere gibi ülkelerle kıyaslayan Türkkan, elindeki tabloları gösterdi.

Lütfü Türkkan, "Romanya daha yeni demokrasiye geçen bir ülke. Türkiye'de bir asgari ücretli maaşıyla 88 hamburger alabiliyor ama Romanya'da asgari ücretle 120 hamburger alabilirsiniz. İtalya'da bir asgari maaşla 110 roman, Türkiye'de 23 roman alabilirsiniz. Hollanda'da asgari ücretle 28 spor ayakkabısı, Türkiye'de ise sadece 4 spor ayakkabısı alabilirsiniz. Aynı şekilde İngiltere'de 155 kilo kıyma alınırken Türkiye'de asgari ücretli 50 kilogram kıyma alınabiliyor." ifadelerini kullandı.

Türkkan, salgın döneminde vatandaşların çaresiz bırakıldığını, sadece bir şirkete 9,5 milyar liralık vergi istisnası sağlanırken, 84 milyon vatandaşa ise 8 milyar lira doğrudan nakdi yardım yapıldığını öne sürdü.

Vatandaşlara verilen 315 milyar liralık banka kredisinin, 219 milyar lirasının borç öteleme olduğunu dile getiren Türkkan, ortada yardım gibi bir durumun olmadığını iddia etti.

Türkkan, yakında yeni bir çözüm sürecinin de başlayacağını ileri sürerek, "Bunların ellerinde iktidarlarını sürdürecek hiçbir argüman kalmadı. Cumhur İttifakı'nı genişletecek çabalar da yetersiz kalınca son çare olarak göreceksiniz, yakında yeni bir açılıma başlayacaklar. Bağırdıklarına, sağa sola terörist demelerine bakmayın. Terörist dedikleriyle yarın masada buluşacaklar. Daha önce bunu yaptılar. Terörist dedikleriyle Oslo'da, İmralı'da buluşup pazarlık yaptılar yeniden o günler geliyor. Çünkü çaresizler, her şeyi yapabilirler. Önümüzdeki süreçte yeni bir açılıma hazır olun." görüşünü savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta