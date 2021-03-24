İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti'nin bugün gerçekleşen 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Bu kongre umutsuzların bir araya geldiği, ruhu olmayan bir kongre olmuş." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti'nin bugün gerçekleşen 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Bu kongre umutsuzların bir araya geldiği, ruhu olmayan bir kongre olmuş." dedi.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Kongresi'ni, "umutsuzların bir araya geldiği, ruhu olmayan bir kongre" olarak nitelendiren Türkkan, bunun, AK Parti'nin iktidardayken yaptığı son kongre olarak tarihe geçeceğini savundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gerçeklere değinmeden, sadece masal anlattığını iddia eden Türkkan, "Milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum." dediğini söyledi. Türkkan, "Utanmasalar, 'kefen parasını getirin' diyecekler. Bugüne kadar Erdoğan ne zaman 'yastık altındaki dövizi ve altını bozdurun' dediyse Cumhurbaşkanı'nı dinleyen herkes zarara uğradı. Türk milleti bu saatten sonra bunlara günahını vermez. Çünkü güven bitti. Milletin yarın için ayırdığı paralara bile göz diktiler. Bu kongreye bir de İBAN vermek yakışırdı. İşsize iş, fukaraya ekmek yok ama sadece gözünü yastık altındaki altın ve dövizlere dikmiş." diye konuştu.

Erdoğan'ın yeni anayasa tartışmalarına ilişkin sözlerine değinen Türkkan, Erdoğan'ın yeni anayasayı millet için değil kendisi için istediğini öne sürdü.

"Siyasal İslamcıların talebi üzerine feshedildi"

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Erdoğan'ın elinde giderek anayasası olmayan bir kuruma dönüştüğünü ileri süren Türkkan, AK Parti'li milletvekillerin daha önce İstanbul Sözleşmesi'ni savunduklarını ancak son gelişmeyle tam tersi söylemlerde bulunduklarını kaydetti.

AK Parti'nin, siyasal İslamcıların talebi üzerine İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini, bundan sonra gece yarıları her şeyin olabileceğini savunan Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Erdoğan'ın 2023 ajandasına göre yasayla, hukukla hak elde etme dönemi bitmiştir. Tramvay olarak gördükleri demokrasiden artık inme vakti gelmiştir. Gece yarısı kararnameleri bunun en somut örnekleridir. 'Ben yaptım oldu' denilerek yayınlanan şahsım kararnamelerinin Türkiye'ye maliyeti çok ağır hale geldi. Demek ki 2023 manifestosunu mevcut sisteme yani Cumhuriyet'e karşı açıklıyorsunuz. Bunun sinyalini Sayın Erdoğan, cumartesi gecesi İstanbul Sözleşmesi'ni feshederek verdi. Türkiye, sözleşmeyi onaylayan ilk ülke değil miydi? Türkiyesiz bir İstanbul Sözleşmesi var artık."

"Kara pazartesi"

Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 ay içinde dört Merkez Bankası Başkanının görev yaptığını ifade eden Türkkan, "Çadır devleti mi burası? Orta Afrika'da bir diktatörlükte mi yaşıyoruz? Bu atama ülkeyi yönetemediklerinin, 'Ekonomide kontrolü kaybettik' demenin itirafıdır. Daha geçen haftalarda Ekonomide Reform paketi açıklamadılar mı? Sanki 19 yıldır ekonomiyi yöneten kendileri değilmiş gibi 23. kez ekonomide reform paketi açıkladılar." dedi.

Türkkan, 22 Mart 2021'in, Türk ekonomi tarihine "kara pazartesi"; Türk lirasının dolar karşısında değer kaybına uğradığı, borsanın iki kez durdurulduğu bir tarih olarak geçtiğini belirtti.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, 128 milyar dolarlık dövizin nereye harcandığını açıklamasını isteyen Türkkan, şunları kaydetti:

"Böyle bir ülkede ekonomik güven ve istikrar olabilir mi? Dış güçler, operasyon masallarını bir kenara bıraksınlar. Böyle bir ekonomi yönetimini patlatmaya hangi dış güç tenezzül eder ki? Operasyona gerek yok. Siz operasyonun aparatısınız zaten. Sayın Erdoğan ve onun ekonomi yönetimi anlayışı, zaten Türk ekonomisine yönelik operasyonun ta kendisidir. Bu ekonomi anlayışında Erdoğan sebep, enflasyon, yoksulluk, fakirlik, işsizlik ve istikrarsızlık neticedir. Milletimiz fakirleşmeye devam ederken, artan dolar kurunu önceden haber alan saraya yakın milyarderler ise servetlerine servet katıyor."

AK Parti Kongre'sinden fotoğraf kareleri gösteren Türkkan, "Bu ortamda ne maskeden ne cezadan bahsedebilirsiniz. Anlaşılıyor ki bunlar, başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye'yi bir uçtan bir uca kırmızıya boyamaya karar vermiş." görüşünü savundu.

Türkkan, AK Parti MKYK listesine ilişkin bir soru üzerine, "çözüm sürecinde PKK ve Abdullah Öcalan'a meşruiyet kazandıran ve o dönemde akil adamlar arasında yer alan bazı isimlerin listede yer aldığını" ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta