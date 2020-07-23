İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya kanun teklifine ilişkin "Sosyal ağ sağlayıcıları ya iktidarın zorlamalarına boyun eğmek zorunda kalacak ya da Türkiye'yi terk edecek.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya kanun teklifine ilişkin "Sosyal ağ sağlayıcıları ya iktidarın zorlamalarına boyun eğmek zorunda kalacak ya da Türkiye'yi terk edecek." dedi.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Doğu Türkistanlı Türklerin durumuna değindi.

Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği insanlık suçlarına karşı batı ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin tepki gösterdiğini, bazı ülkelerin ise yaptırım kararı aldığına işaret eden Türkkan, bu konuda ses çıkarmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu savundu.

Önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülecek sosyal medyaya yönelik kanun teklifine ilişkin görüşlerini de açıklayan Türkkan, Türkiye'nin birçok sorunu varken sosyal medyanın görüşülmesini doğru bulmadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yasa çıkana kadar sosyal medya hesaplarını kullanmayacağını açıkladığını anımsatan Türkkan, "Sayın Bahçeli, 'bu yasayı çıkartın' diye talimat verdi. Beştepe'nin de bu talimatı yerine getirmemesi mümkün değil. AK Parti iktidarı topal ördektir. MHP olmadan adım atamaz, sesini çıkaramaz, sağa- sola dönemez. AK Parti, MHP'den gelen bu emri yerine getirmek zorunda kalmıştır. Af yasasında da öyle olmadı mı? Sayın Cumhurbaşkanı 'af gündemimizde yok' dedi ama bu yasayı çıkarmak zorunda kaldı." diye konuştu.

İktidarın Meclis kapanmadan interneti kontrolü altına almak istediğini savunan Türkkan, "Sosyal medya hakkında tartışmamız gereken konuların olduğuna hiç birimiz itiraz etmiyoruz. Ancak sorun sosyal medya mecralarından daha çok kullanıcıların içerik ve paylaşımlarından kaynaklanıyor. Kullanıcılara yönelik tedbirler yerine içerik üretmeyen sağlayıcılara birtakım yaptırımlar getiriliyor." dedi.

"İktidar yeni bir rejim inşa etmeye çalışıyor"

Toplumdaki ahlaki ve kültürel çürümenin sosyal medyaya yansıdığına dikkati çeken Türkkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnternetteki paylaşımlara yönelik bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Düzenleme bu tür paylaşımların önünü kesmeye yönelik olmalı. Fakat yapılan çirkin paylaşımları fırsata çevirmeye kalkmak, interneti, korumak istedikleri totaliter bir rejimin parçası yapmak hem ülkemize hem de geleceğimize ihanettir. Buradaki yasal düzenlemeler çok hassas dengeler üzerine inşa edilmeli. İktidar yeni bir rejim inşa etmeye çalışıyor. Copla, polisle, hapisle korkutulan ve özgür düşüncenin kontrol altında olduğu bir Türkiye oluşturmaya çalışıyorlar."

Lütfü Türkkan, iktidarın, Kuzey Kore, Çin, Suudi Arabistan ve İran'da olduğu gibi tek renkli bir internet hayal ettiğini, yazılı ve görsel medyada daha önce uygulanan otoriter yöntemlerin sosyal medya düzenlemesiyle de hayata geçirmeye çalıştığını iddia etti.

Düzenlemeyle ağ sağlayıcılara ağır idari para cezası getirildiğini anlatan Türkkan, bu paraların ödenecek paralar olmadığının herkes tarafından bilindiğini söyledi.

İktidarın muhataplarını caydırmaktan ziyade yıldırmaya çalıştığını öne süren Türkkan, "Ağ sağlayıcılara diyorlar ki 'burayı terk edin, gidin'. Söylemek istedikleri bu." dedi.

Türkkan, düzenlemenin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de aykırı olduğunu savunarak, "Bu kanun tanımazlık sosyal ağ sağlayıcılarını Türkiye pazarından çekilmeye zorlayacak. Sosyal ağ sağlayıcıları ya iktidarın zorlamalarına boyun eğmek zorunda kalacak ya da Türkiye'yi terk edecek. Eğer kalırsa dolaylı yoldan sansüre de boyun eğmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kanun teklifine Almanya'daki düzenlemenin referans gösterildiğini dile getiren Türkkan, Almanya'daki düzenlemenin sebebinin, ırkçı ve faşist yapıların internet ortamında örgütlenmesini durdurmak olduğunu anımsattı.

Almanya'daki modelin başarılı olduğuna ve amacına ulaştığına dair bir bulgunun olmadığını ve söz konusu yasayı çıkarmadan önce 2 yıl konuyu tartıştıklarını ifade eden Türkkan, "Bu konuda Türkiye ve Almanya'yı karşılaştırmak, 'Almanya'da bile var' demek, AK Parti'nin basit bir algı oyunu." diye konuştu.

Türkkan, iktidarın ekonomik gerçekleri, hayat pahalılığını, enflasyonu, batan şirketleri, ortaya çıkan yüzbinlerce işsizi gizlemek için interneti kapatmaya ihtiyaç duyduğunu iddia etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin tarafı olmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Hayvan haklarına ilişkin başka bir soruya da Türkkan, "AK Parti, hayvanalara karşı vahşice tavırların sona erdirilmesi için gereken yasal düzenlemeyi yapmaktan imtina ediyor. Meclis açılır açılmaz kanun teklifimizin görüşülmesi için ısrarımız devam edecek." cevabını verdi.

Kaynak: AA