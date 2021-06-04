İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: "Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok"
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: "Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: 'Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok'
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Politika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin olgunlaşmış demokratik tecrübe ve kültüre sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin olgunlaşmış demokratik tecrübe ve kültüre sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok." dedi.

Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kentin sorunlarının TBMM'de takipçisi olmaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "Türkiye yaşanan olumsuzluklarla olgunlaşmış demokratik tecrübe ve kültüre sahiptir. Türk demokrasisi milli iradenin mührü ile yakın bir gelecekte yeniden rayına oturacaktır. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok." diye konuştu.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın sürecinde 661 milyar liralık destek verildiğini açıklamadığını ancak bunun 652 milyarlık kısmının borç erteleme ve kredi verme yöntemiyle gerçekleştiğini savundu.

Erken seçim talebinin siyasi partilerden değil vatandaşlardan geldiğini öne süren Dervişoğlu, "Seçim zamanında mı olur, baskın mı olur, erken mi olur, onunla ilgili bir şey söylemem mümkün değildir ama millet bu iktidarla hesaplaşmak için sandığın önüne gelmesini beklemektedir. Bu kapsam içinde de milletin bu talebi muhalefet tarafından seslendiriliyor. Millet sandığı istiyor ama erken seçimi gerçekleştirebilecek sayısal çoğunluk iktidarın elindedir." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Dervişoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bir televizyon programında söylediği ve kendisinin Perinçek'e suikast girişiminde bulunduğu iddialarının gerçek olmadığını sözlerine ekledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: 'Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok'
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: 'Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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