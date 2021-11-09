İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür ettiği olay sırasında yanında bulunan İYİ Partili Hüseyin... - Haberler
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür ettiği olay sırasında yanında bulunan İYİ Partili Hüseyin...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür ettiği olay sırasında yanında bulunan İYİ Partili Hüseyin...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür ettiği olay sırasında yanında bulunan İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda İstanbul'da gözaltında alındı.

BİNGÖL (İHA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür ettiği olay sırasında yanında bulunan İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda İstanbul'da gözaltında alındı. - İSTANBUL

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