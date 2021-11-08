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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu

BİNGÖL'de şehit ağabeyine küfrettikten sonra İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

BİNGÖL'de şehit ağabeyine küfrettikten sonra İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın grup başkanvekilliğinden istifası sonrası İYİ Parti grubu olağanüstü toplandı. TBMM'deki toplantıya Genel Başkan Meral Akşener de katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda, Türkkan'ın istifasıyla boşalan koltuğa İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanvekili oldu

Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanvekili oldu

 İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

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