İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan Ozan Ceyhun'un büyükelçi atanmasına tepki Açıklaması

21.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:16

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Ozan Ceyhun'un Avusturya nezdinde Türkiye büyükelçisi olarak atanmasına tepki göstererek, "Ozan Ceyhun'un kaçak yaşadığı ülkede büyükelçi sıfatıyla görevlendirilmesiyle hangi suç kutsanmış, hangi suçlu güruh ödüllendirilmiştir?" diye sordu.

Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ozan Ceyhun'un, 1977'de İstanbul Adana Erkek Öğrenci Yurdu'na düzenlenen bombalı saldırının faili olduğunu, ülkücü Mustafa Erol'u şehit ettiğini belirtti.

Ceyhun'un gerçekleştirdiği terör eyleminden dolayı yargılanmaktan kaçarak, önce Viyana'ya firar ettiğini, sonra da Almanya'ya sığındığını anlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Ozan Ceyhun'un kaçak yaşadığı ülkede büyükelçi sıfatıyla görevlendirilmesiyle hangi suç kutsanmış, hangi suçlu güruh ödüllendirilmiştir? Bu şahıs Alman Yeşiller Partisi'nde ve Sosyal Demokrat Parti'de milletvekili olarak görev yaptığı dönemde sözde Ermeni soykırımının savunuculuğuna yeltenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı Türk devletini ve Türk milletini soykırımcı kabul eden bir şahsı nasıl büyükelçi olarak atamış, devletin namusunu ve sırlarını böyle bir kişiye nasıl emanet etmiştir?

İş başına geldikleri günden itibaren Dışişleri Bakanlığının tecrübeli bürokratlarını monşer diye aşağılamaya kalkışan zevatın, Türk dış politikasını ülkücü katillerine bırakması kabul edebileceğimiz bir husus değildir. Milliyetçiliği ayaklar altına alan bir zihniyetin kendi yaptığı bu atamayı içine sindirebilmesi mümkün olabilir ancak bunu içine sindiremeyenlerin derin bir sessizliğe bürünmeleri de anlaşılabilir değildir."

Atamayı şiddetle protesto ettiklerini vurgulayan Dervişoğlu, Ozan Ceyhun'un görevde kaldığı sürece büyükelçiliğin düzenlediği hiçbir etkinliğe katılmayacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA