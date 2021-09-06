İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, İzmir'de gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Aday şudur budur tartışmasına hiç girmiyoruz ama Millet İttifakı'nın müştereken belirleyeceği adayın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacağını rahatlıkla ifade edebiliyoruz.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Aday şudur budur tartışmasına hiç girmiyoruz ama Millet İttifakı'nın müştereken belirleyeceği adayın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacağını rahatlıkla ifade edebiliyoruz." dedi.

Partisinin Gaziemir İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Dervişoğlu, İzmir'de yaptığı ziyaretlere ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile illeri ve ilçeleri gezerek muhtarlarla, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla görüştüklerini dile getiren Dervişoğlu, tespit ettikleri konuları yereldeki muhataplarına ve Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyarak çözüm aradıklarını söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Dervişoğlu, "Aşı karşıtlığına da değinmek istiyorum. Aşı olmamak bireysel bir tercihtir ama aşı olmamanız şayet başkalarının sağlığını tehdit ediyorsa o zaman mevzu bireysel olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla aşı olmamış vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden eksik aşılarını ikmal etmeleri hususunda özen göstermelerini diliyorum." ifadesini kullandı.

Vatandaşların seçim talebi olduğunu belirten Dervişoğlu, kendilerine, "Yarın seçim yok neden geziyorsunuz?" dediklerini ancak gezilerinin siyasi olmadığını vurguladı.

Gittikleri hiçbir yerde seçime yönelik bir çalışma yapmadıklarını savunan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Kendi partimizi övmediğimiz gibi başka siyasi partileri de yermiyoruz. Sadece sorunları tespit etmeye çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in talimatıdır 'siyaset yapmayacaksınız, sorunları dinleyeceksiniz'. Biz her gittiğimiz yerde bilmediğimiz birtakım sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Sorunların çözümünü de ortak akılla arayacaksınız. Yaptığımız şey doğrudan doğruya budur. Ama bu gezilerimiz başka siyasi partiler tarafından özellikle iktidar kanadını temsil eden siyasi partiler tarafından farklı bir biçimde de anlamlandırılabiliyor. Biz geziyoruz diye diğer partiler de geziyor. Bu da demokrasiye sağladığımız bir güzelliktir."

Bir gazetecinin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin sorusu üzerine Dervişoğlu, "İYİ Parti'nin adayını merak edenlere Sayın Genel Başkanımız ilan etti, 'seçim kararı alsınlar, kim olacak görsünler' diye cevap verdi. Ayrıca aday şudur budur tartışmasına hiç girmiyoruz ama Millet İttifakı'nın müştereken belirleyeceği adayın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacağını rahatlıkla ifade edebiliyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı