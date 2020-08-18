İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Türkiye'nin gündeminde çok kısa bir takvim içerisinde gerçekleştirilecek bir seçim varsa bu değerlendirmeye açıktır.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
18.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:22

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Türkiye'nin gündeminde çok kısa bir takvim içerisinde gerçekleştirilecek bir seçim varsa bu değerlendirmeye açıktır. İYİ Parti, bu tür konuları yetkili organlarında konuştuktan sonra karara bağlar ve ondan sonra kamuoyuyla paylaşır." dedi.

Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye derin bir ekonomik krizin pençesindeyken, piyasalardaki olumsuz gelişmeler, pandeminin yol açtığı yaraları daha da derinleştirirken, Türkiye'yi yöneten iktidar ve ortağının, gerçekleri perdeleyerek çeşitli gündemlerin peşinden koştuğunu" savundu.

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın, Türk siyasetiyle ilgili sözlerini değerlendiren Dervişoğlu, Türk siyasetine yön verecek yegane gücün, büyük Türk milleti olduğunu vurguladı.

İktidarın, tepki vermesine rağmen muhalefeti "sessiz kalmakla" itham ettiğini belirten Dervişoğlu, "Şu ana kadar o hadsiz sözlerin muhatabı olan Partili Cumhurbaşkanından tek bir kelime duyan oldu mu?

Bulunduğu makam, Türk Milleti'nin birliğini, bütünlüğünü ve şerefini temsil eder. İYİ Parti de bir muhalefet partisidir. O sözlerin muhatabı değildir." ifadelerini kullandı.

İktidarın "cambaza bak oyunu" oynadığını ileri süren Dervişoğlu, "Demokrasilerde hakem millettir ve milletimizin eli artık 'kırmızı karta' uzanmıştır.

Bu işin dönüşü, bu iktidarın kurtuluşu yoktur.

Hesap sandıkta görülecektir." diye konuştu.

"Türkiye'yi getirdiği nokta yalnızlıktır"

İYİ Parti olarak, "Mavi Vatan" ile ilgili atılacak adımların her zaman destekçisi olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini vurgulayan Dervişoğlu, "Devletler arası değil, kişisel ilişkilerle yürütülen ve belirlenen dış politikanın, Türkiye'yi getirdiği nokta yalnızlıktır. Bu yalnızlık, bölge ülkeleriyle, milli menfaatlerimiz çerçevesinde imzalanması gereken anlaşmaların önündeki bir engel olarak görülmektedir. Bugün Mısır, İsrail, Suriye ile masaya oturabilen ve istediğini alan taraf, maalesef Yunanistan olarak görülmektedir." dedi.

Dervişoğlu, iktidarın 15 yıldır, Ege'deki adalarda Yunan bayrağı dalgalanmasına sessiz kaldığını öne sürdü.

Türkiye'nin gerçek gündeminin, vatandaşın gerçek meselesinin, asgari ücretin açlık sınırının altında kalması olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "Dolardaki her kuruş artışın, Türk milletine milyarlarca liralık yük getirdiği gerçeğini görmeyen, görmek istemeyenlerin yapacağı iş değildir Türkiye'yi yönetmek." ifadesini kullandı.

"İYİ Parti olarak yapay gündemlerle meşgul olmuyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi "dünya çapında satranç oyuncusu" yabancı liderlerin bulunduğu bir dünyada Joe Biden'ın "zihnen yetersiz" olduğuna yönelik sözlerinin hatırlatılması ve "Bu sözleri onur kırıcı mı buluyorsunuz?" sorusunu Dervişoğlu, "Türkiye'yi yönetecek kişinin, ABD başkanlarının ve başkan adaylarının övgü ve yergilerine göre yol haritası tanzim etmeye kalkışmasıdır asıl onur kırıcı olan." diye yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" açıklamasını değerlendirmesinin istenmesi üzerine de Dervişoğlu, "Gündemimizde olan bir konu değil. İYİ Parti olarak yapay gündemlerle meşgul olmuyoruz." karşılığını verdi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener'in adının geçtiğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Dervişoğlu, "Türkiye'nin gündeminde çok kısa bir takvim içerisinde gerçekleştirilecek bir seçim varsa bu değerlendirmeye açıktır. Ama şahsen bu değerlendirmeyi ben Müsavat Dervişoğlu olarak yapamam. İYİ Parti, bu tür konuları yetkili organlarında konuştuktan sonra karara bağlar ve ondan sonra kamuoyuyla paylaşır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Maaşınızı dolar üzerinden mi alıyorsunuz?" açıklamasının hatırlatıldığı Dervişoğlu, "Türkiye'de doların her artışının iç ve dış borç toplamına getirdiği yük bellidir. Dolar 1 lira arttığında vatandaşın cebinden 500 milyar lira çıkıyor. O 500 milyar lira ile neler yapılabilir, Türkiye'nin takdirine sunuyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul Sözleşmesi hakkında AK Parti'nin yapacağı toplantıya yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Dervişoğlu, "Bugün tartıştıkları şey o gün gündemimizdeydi ve o gün Sayın Cumhurbaşkanı farklı şeyler söylüyordu. Şimdi birtakım taassuplardan hareket ederek, İstanbul Sözleşmesi'nin doğrularını görmezden gelmek suretiyle vehimler üzerinden bir bakış açısı geliştirmeyi, devlet aklıyla bağdaştıramıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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