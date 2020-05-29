İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara kesilen cezaların iptal edilmesini önerdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması
29.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:29

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara kesilen cezaların iptal edilmesini önerdi.

Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 567'inci yıl dönümü olduğuna işaret ederek "Medeniyetlerin beşiği bu güzide şehri bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve kutlu ecdadımızın manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Fethin ruhunu doğru anlayacak, kavrayacak ve ona layık olacak nesiller temenni ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin 12 Eylül'den miras kalmış antidemokratik siyasi partiler kanunundan kurtulmasının temel bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "İktidar kanadının üzerinde konsensüs sağlanması icap eden temel yasalar üzerinde, yangından mal kaçırır misali birdenbire vaziyet alması dikkat çekici bir durumdur.

Bu konuda henüz bize sunulmuş bir çalışma yoktur." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, 27 Mayıs'ta Yassıada'da düzenlenen törene hiçbir siyasi parti ya da sivil toplum kuruluşunun davet edilmediğini belirterek "Milli birlik ve beraberliğin en üst düzeyde temsil edilmesini mümkün kılacak 'memleket masası' önerimizi reddedenler, sadece hükümete destek verenlerin davet edildiği bir tören icra ederek demokrasiden ve ona olan sarsılmaz inançtan pay alamadıklarını göstermişlerdir.

Anti demokratik bir darbeyi kınamak için fırsat bildikleri açılışta, anti demokratik bir tabloyu resmettiler. Demokrasi Adası değil, sanki çiftlik açtılar." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlamasına dikkati çeken Dervişoğlu, iktidarın bu uygulamayı yasalar çerçevesinde yapmaktan kaçındığını ileri sürdü. İktidara çağrıda bulunan Dervişoğlu, "Bütün vatandaşlarımız elinden geldiğince kurallara uymaya çalıştı, devletine isyan etmedi ve büyük fedakarlıklar yaptı. Şimdi devlete düşen, bu fedakarlığı karşılıksız bırakmayıp, zaten kanuna, kitaba pek de uygun düşmeyen o cezaları iptal etmektir.

Bu süreçte çok ciddi ekonomik sorunlarla, işsizlikle karşı karşıya kalan milletimizin sırtına bir de 3 bin liraları aşan ceza yükünü bindirmeyin.

Devletin şefkatli elini uzatarak cezaları iptal ediniz." dedi.

İYİ Parti Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu üzerinde çalışmalar yapıyor

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın, "Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz." açıklaması hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Dervişoğlu, "İktidar, iktidarını kaybetme endişesine düşmüş ve bunu TBMM'de çoğunluğuna güvenerek, yasa yetkisini kullanmakla telafi etmeye çaba sarf edecek gibi görünüyor. Demokratik endişeleri ortadan kaldıran bir düzenleme olacağı kanaatini taşımıyoruz." cevabını verdi.

İYİ Parti'nin yetkili organlarının Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu üzerinde çalışmalar yaptığını bildiren Dervişoğlu, "Önümüze bir metin geldiğinde değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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