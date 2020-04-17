İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "Sayın Ümit Özdağ hakkındaki fezleke, TBMM'de yaptığı bir konuşmadan kaynaklanıyor ve doğal olarak aslında yasama dokunulmazlığını hedef alıyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "Sayın Ümit Özdağ hakkındaki fezleke, TBMM'de yaptığı bir konuşmadan kaynaklanıyor ve doğal olarak aslında yasama dokunulmazlığını hedef alıyor." dedi.

Dervişoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavisi devam edenlere de acil şifalar diledi. Dervişoğlu, "Türkiye çok ciddi bir salgınla mücadele etmekle meşgulken, memleketine ve gerçeklerine yabancılaşmış bir iktidarın tek adam düzeni de, başka başka işlerle meşgul olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekenin TBMM'ye gönderildiğini belirten Dervişoğlu, "Daha önce gazetecilerin tutuklanmasına sebep olan 'MİT Kanunu'na muhalefet suçlaması', bu kez de Sayın Ümit Özdağ'a yöneltildi. Fezlekeyi medyadan duymuş olmamız, takdir edersiniz ki yıllar önce kurgulanan ve medya tezgahlarıyla yürütülen kumpas operasyonları ve yargılamalarını hatırlatmıştır. Muhatabı, partisi, milletin Meclisi bilmiyor ama ne hikmetse, çeşitli kuş türlerinin beslendiği kafeslerden, gazeteci kimlikli tetikçileri her şeyden haberdar. Mevcut durumu sırf bu yönüyle bile değerlendirmeniz halinde, hukuki olmaktan ziyade, operasyonel bir siyasi hamle ile karşı karşıya bulunduğumuz aşikardır." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ümit Özdağ'ın, Libya'da şehit düşen MİT mensubu kahramanlarımıza rahmet dilemesi bir soruşturma konusu olabiliyorsa, şapkayı önümüze alıp düşünmemiz gerekir. Türk Milletinin ya da onun bir vekilinin kahramanlarını yad etmesi ne zamandan beri suç sayılmaktadır? Bayrakların indirildiğini, çadır mahkemelerin kurulduğunu, teröristler rahatsız olmasın diye lojman kapılarındaki askerlerin çekildiğini görmüştük de, şehitlerimizi selamlamanın, onları rahmetle anmanın suç sayılabileceği aklımızın ucundan bile geçirmemişti."

Konunun can alıcı bir diğer noktasının da yasama dokunulmazlığının yok sayılması hali olduğunu ifade eden Dervişoğlu, milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu kürsüsünde veya TBMM çatısı altındaki basın toplantısı salonunda yaptığı toplantıların, yasama faaliyetinin bir parçası bulunduğunu ve dolayısıyla anayasal güvence altındaki dokunulmazlığın basın toplantısı salonundaki faaliyetler için de geçerli olduğunu kaydetti. Dervişoğlu, "Sayın Ümit Özdağ hakkındaki fezleke, TBMM'de yaptığı bir konuşmadan kaynaklanıyor ve doğal olarak aslında yasama dokunulmazlığını hedef alıyor. TBMM çatısı altında yapılmış basın toplantısı da, Yargıtay içtihatlarına göre genel kurul ve komisyon çalışmaları gibi, yasama sürecinin bir parçasıdır. Burada yaptığımız toplantılarla ilgili olarak da hakkımızda dava açılamaz. Bugün basın toplantısına dava açan savcı, yarın Genel Kurul konuşmalarımıza da karışırsa ne yapacağız?" diye sordu.

İYİ Partili Dervişoğlu, yaşanan tüm olumsuzluklara ve adaletsizliklere rağmen, yasalara ve yargıya güvenlerini korumaya gayret sarf ettiklerini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak daha dün, devleti ve tüm kurumlarını bir terör örgütüne teslim etmiş bir anlayışın devri iktidarında, o terör örgütüyle devletini muhafaza için mücadele etmiş insanların suçlanması kadar açık bir orta oyunu olamaz. Yasama dokunulmazlığını, dolayısıyla anayasayı hiçe sayarak fezleke hazırlayan savcılara da, Cumhuriyet'in savcıları değil, iktidarın memuru denir.

Yetkililerin yetersiz ve özensiz açıklamalarının yanı sıra aziz şehidimizin kimliğinin sır olarak korunmaması da açıkça bir görev kusurudur. Aziz şehidimizin cenazesine gerekli gizlilik prosedürü bizzat devlet yetkilileri ve görevlileri tarafından uygulanmamıştır. Sorumlu bir siyasetçinin, 'birkaç şehit' açıklamasının sebebini ortaya koyması, kendisinden önce yapılan açıklamaları, bizzat cenazeye katılanların sosyal medya paylaşımlarına işaret etmesini, ifşa olmuş veya bizzat yetkili ve görevliler tarafından ihmalen veya kasten ifşa edilmiş bir bilgiye konuşmasında yer vermesini suç sayarak fezleke düzenlemek, hukuk bilmemezliktir. Bugün 'gizli' olduğu söylenen bir cenaze törenine, söz konusu ildeki siyasi parti temsilcileri ve STK'ler de davet edilmiştir."

Basın mensuplarının "Bağış kampanyaları nedeniyle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri hakkında başlatılan soruşturmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Dervişoğlu, böylesi zor günlerde merkezi idareler, STK ve yerel yönetimlerin el birliği, iş birliği içinde birbirleriyle rekabet etmeden ortak bir akılla hareket etmek mecburiyetinde olduğunu unutmaması gerektiğini belirterek, "Hükümeti bu yapmış olduğu uygulamalar ve almış olduğu kararlardan ötürü kınıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamalarının anımsatılması üzerine Dervişoğlu, İYİ Parti olarak özellikle bilim kurullarının almış olduğu tavsiye kararlarına uyulmasından yana sergiledikleri tavırda ısrarla durduklarını kaydetti. Hükümetin, bilim kurullarının kendilerine yapmış olduğu tavsiyelere çok fazla itibar etmediğini savunan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Kapsamlı karantinanın ekonomide bir olumsuzluğa vesile olabileceğini ifade ediyorlar. Türkiye, bundan önceki dönemlerde 19-20 günlük çok tatil yaşadı. 10-20-25 günlük karantina uygulamalarının ekonomiye çok ciddi zararlar vereceği kanaatinde değilim. Sürekli 'ekonominin kırılganlıktan uzak ve güçlü olduğunu' ifade eden hükümet yetkililerinin ekonomik sıkıntıları bahane ederek sağlığımızla ilgili temel bir kararı almaktan uzak davranmalarını da doğrusu isterseniz yerinde bulmam."

Kaynak: AA