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İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "AK Parti, ortağıyla beraber seçim barajını ve sistemini değiştirme gayretindedir.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, " Ak Parti, ortağıyla beraber seçim barajını ve sistemini değiştirme gayretindedir. Türk siyasi tarihi ve dünya örnekleri göstermektedir ki maç başladıktan sonra yapılan bu değişikliklerin, değişikliği yapanlara hiçbir faydası olmamıştır. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na da olmayacaktır." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de asgari ücretlilerin, bir gün boyunca yarım kilo ceviz için çalıştığını, artık algıyla üretilen mucizelerin satmadığını savunan Tatlıoğlu, "Temel sorun şu; güven düşmektedir, buna bağlı olarak döviz, faiz, maliyetler ve nihai olarak fiyatlar yükselmektedir. Güvenin olmadığı yerde fiyat istikrarını aramak beyhudedir. Türkiye'de düzeltilmesi gereken birinci nokta, siyasal zeminin değişerek güvenin tesis edilmesidir." diye konuştu.

Türkiye'de döviz fiyatlarının, 2018'den bu yana yüzde 127,9 oranında arttığını dile getiren Tatlıoğlu, "Yurt dışına ödediğimiz faiz oranı yüzde 6,50'dir. Bunu gelişmiş ülkelerdeki oranla karşılaştırdığımızda yüzde 500'lük fark söz konusudur yani Türkiye, ABD'nin ödediği faizin beş katı faiz ödemektedir. Döviz fiyatları ve faiz maliyetleriyle girdi maliyetleri yükselmekte, bu da üretim maliyetlerini yükseltmektedir." ifadelerini kullandı.

Tatlıoğlu, istikrarlı politikaların, istikrar yarattığını belirterek, "Son 3 yılda Merkez Bankası Başkanını 4 kez değiştirirseniz o ülkede istikrar aramanız beyhudedir. Ne yazık ki bugün bunun maliyetini toplum çekmektedir. Bugün 5 bin lira aylığı olan bir memurun başka bir şehirde bir çocuğunu üniversitede okutma gücü kalmamıştır." değerlendirmesini yaptı.

-"Hukuka uygun bir seçimin mümkünse bu pazar yapılması"

Seçim barajı ve seçim kanunuyla ilgili değişiklik önerilerine değinen Tatlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anlaşılmaktadır ki AK Parti, ortağıyla beraber seçim barajını ve sistemini değiştirme gayretindedir. Türk siyasi tarihi ve dünya örnekleri göstermektedir ki maç başladıktan sonra yapılan bu değişikliklerin, bu değişikliği yapanlara hiçbir faydası olmamıştır. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na da olmayacaktır. Yakın tarihimiz bunların örnekleriyle doludur. İYİ Parti olarak barajın indirilmesi zaten programımızda var. Seçim sistemiyle ilgili değişiklik de Meclis'e geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yapacağız. İstediğimiz şey; hukuka, demokrasiye uygun bir seçimin mümkünse bu pazar yapılması. Çünkü Türkiye'nin bugünkü iktidara ve seçim sistemine dayanacak gücü kalmamıştır."

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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