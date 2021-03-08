İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu: "Dışımızdaki hiçbir siyasi mühendislikle ilgilenmeyiz"
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İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu: "Dışımızdaki hiçbir siyasi mühendislikle ilgilenmeyiz"

08.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:18
İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu:

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, dışarıdaki hiçbir siyasi mühendislikle ilgilenmediklerini belirtti.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, dışarıdaki hiçbir siyasi mühendislikle ilgilenmediklerini belirtti.

Tatlıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'yi kendilerinin yönetmek istediklerini, bütün enerjilerini bu çizgide milletle bütünleşme gayretine harcadıklarını kaydetti.

Milletten, her geçen gün artan bir şekilde bunun karşılığını gördüklerini ifade eden Tatlıoğlu, "Bizim İYİ Parti olarak kendimize ait bir Türkiye vizyonumuz var. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener liderliğinde, milletimizin sorunlarına derman, yarınlarına umut olma gayretimiz var. Sorumluluğumuzun farkındayız. Dışımızdaki hiçbir siyasi mühendislikle ilgilenmeyiz." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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