İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, genel başkanları Meral Akşener'in Rize'de protesto edilmesine ilişkin, "Hiç bunlara aldırmayız, enerji kaybetmeyiz.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, genel başkanları Meral Akşener'in Rize'de protesto edilmesine ilişkin, "Hiç bunlara aldırmayız, enerji kaybetmeyiz. Hiç bunlara dönüp milletimizin moralini yormayız, yormayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. İnsanımızla bütünleşeceğiz ve daha iyi bir Türkiye için çalışacağız." dedi

Tatlıoğlu, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'nin pandemiyle mücadeleye iyi başladığını ancak son dönemde çok gerilere düştüğünü savunan Tatlıoğlu, 17 günlük "tam kapanma" sürecindeki aşılama çalışmalarını eleştirdi.

Tatlıoğlu, Türkiye'nin güçlü kaynaklara sahip bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Milletini mutlu, devletini güçlü kılabilecek kaynaklara sahip ve güçlü bir Türkiye için hiçbir ilave bir şeye ihtiyacımız yok. Her şeyimiz var. Sadece Türkiye'de bugünkü sorunları çözmeye yönelik ve yarınlara umut verecek siyasi bir iklim değişikliğine ihtiyaç var." dedi.

Tatlıoğlu, genel başkanları Meral Akşener'e Rize'de "örgütlü bir provokasyon" yapıldığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın akşam işaret verdiği bir provokasyon var. Bu bir gidişin hikayesi ve telaşıdır. Biz bu hikayeleri daha önce de gördük. Hiç bunlara aldırmayız, enerji kaybetmeyiz. Hiç bunlara dönüp milletimizin moralini yormayız, yormayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. İnsanımızla bütünleşeceğiz ve daha iyi bir Türkiye için çalışacağız. Gerçekten bugün çok örgütlü ve küçücük provokasyona bile umut bağlayan bir iktidar var. Ama milletimiz bizimle beraber yürüyor. Bunlar bizim umudumuzu çoğaltıyor. Gücümüzü de arttırıyor. Yorarız diye düşünenlerin emekleri boşa gider. Türkiye'nin bunlarla harcayacak vakti yok."

Konuşmanın ardından İYİ Parti Afyonkarahisar Teşkilat Başkanı Celal Bursalıoğlu, Tatlıoğlu'na hediye takdim etti.

Tatlıoğlu'na ziyarette Denizli milletvekili Yasin Öztürk de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Meral Akşener, İkizdere'nin ardından Çayeli'nde de protesto edildi
Meral Akşener, İkizdere'nin ardından Çayeli'nde de protesto edildi
Meral Akşener'e soru sormak isterken susturulan Havva Sevgen o anları anlattı
Meral Akşener'e soru sormak isterken susturulan Havva Sevgen o anları anlattı
Erdoğan'dan kendisini Netanyahu'ya benzeten Akşener'e yanıt: Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı
Erdoğan'dan kendisini Netanyahu'ya benzeten Akşener'e yanıt: Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Abdullah Gül Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Cansu Dere Hülya Avşar Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Ersun Yanal Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 20:28:53. #1.15#

title