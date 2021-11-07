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İYİ Parti Grubu, Türkkan'ın yerine grup başkanvekili seçmek için olağanüstü toplanacak

AA / Adem Balta - Haberler | Politika
İYİ Parti Grubu, Türkkan'ın yerine grup başkanvekili seçmek için olağanüstü toplanacak

İYİ Parti TBMM Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekili seçmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

İYİ Parti Tbmm Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekili seçmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Meclis Grubu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla yarın saat 14.00'te Mecliste olağanüstü toplanarak, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni bir grup başkanvekili seçecek.

Toplantıya, Akşener'in de katılacağı öğrenildi.

Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri
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