İYİ Parti GİK, 1 Ekim'de toplanacak
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İYİ Parti GİK, 1 Ekim'de toplanacak

29.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:56
İYİ Parti GİK, 1 Ekim'de toplanacak

İYİ Parti'de kurultayın ardından yeni Genel İdare Kurulu (GİK), ilk toplantısını 1 Ekim Perşembe günü yapacak.

İYİ Parti'de kurultayın ardından yeni Genel İdare Kurulu (GİK), ilk toplantısını 1 Ekim Perşembe günü yapacak.

Partinin, Meral Akşener'in yeniden Genel Başkan seçildiği 20 Eylül'de Altınpark'ta gerçekleştirilen 2. Olağan Kurultayı'nda, 50 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu da (MDK) belirlenmişti.

Yeni GİK ilk toplantısını TBMM'nin açıldığı gün yapacak. Akşener başkanlığında toplanacak olan GİK'te, Başkanlık Divanı belirlenecek.

Parti aynı gün TBMM Grup Başkanı ve 2 grup başkanvekilini de belirleyecek.

"Oy verilmeyecekler" listesi tartışması

Kurultayın ardından gündeme gelen GİK üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddiaları İYİ Parti'de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Parti yetkilileri tarafından bu iddialar yalanlanmış, konuyla ilgili Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın suçlanmasının doğru olmadığı belirtilerek delegenin takdirine kimsenin karışamayacağı vurgulanmıştı.

GİK'te yer almayan Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, yaşananlardan rahatsız olduğunu belirttikleri 18 milletvekili adına İstanbul'da Akşener ile görüşerek, vekillerin dilek ve tespitlerini aktarmıştı. Parti kulislerinde perşembe günü yapılacak Genel İdare Kurulunda Başkanlık Divanı'na seçilecek isimlerle ilgili tahminler yürütülürken Genel Başkan Akşener'in tercihlerinin tartışmalara son noktanın konulması anlamında önem taşıdığı konuşuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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