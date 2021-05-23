İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz: "Akçakoca Müftüsü ile ilgili soruşturmayı dikkatle takip edeceğiz"
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İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz: "Akçakoca Müftüsü ile ilgili soruşturmayı dikkatle takip edeceğiz"

İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz: 'Akçakoca Müftüsü ile ilgili soruşturmayı dikkatle takip edeceğiz'
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle müftü Şaban Soytekinoğlu hakkında başlatılan soruşturmayı, dikkatle takip edeceklerini bildirdi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle müftü Şaban Soytekinoğlu hakkında başlatılan soruşturmayı, dikkatle takip edeceklerini bildirdi.

Poyraz, yazılı açıklamasında, Akçakoca Müftüsü Soytekinoğlu'nun, cuma namazı öncesi vaazındaki sözlerinin, öncelikle cami cemaatinin tepkisine yol açtığını ifade etti.

Selanik, Drama, Manastır ve Balkan Türklüğünün, bir büyük coğrafyayı Türkleştirdiğini, İstiklal mücadelesinde de sayısız kahramanlığa ve liderliğe imza attığını belirten Poyraz, "İsim vermeden, örtülü bir algı operasyonu yapan müftü ile ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı soruşturmayı önemsiyoruz ve dikkatle takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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