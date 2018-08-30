İyi Parti Genel Merkezi'nden İl Başkanlarına İstifa Çağrısı

İYİ Parti Genel Merkezi, 81 il başkanının yönetimleri ile birlikte istifa etmesini istedi. İzmir'de şaşkınlık yaratan yazının ardından gözler İl Başkanı Koray Ükünç ve yönetim kurulu üyelerine çevrildi. İzmir il yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği henüz olmazken, bu arada, il yönetiminden Mehmet Ağırbaş ve Serkan Uçma, genel merkezin istifa kararından bağımsız olarak, partiden istifa kararı aldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın imzası ile teşkilatlara gönderilen yazıda, partinin yerel seçim çalışmalarının hızlandırılması için karar alındığı vurgulandı. Özellikle 24 Haziran seçimleri ve akabindeki sürecin parti açısından büyük bir imtihan olduğu ve Genel Başkan Meral Akşener'den en sade üyeye kadar İYİ Parti ailesinin karşılaştığı bütün kriz testlerini başarı ile geçtiği vurgulandı. Yapılan Başkanlık Divanı'nda, partinin taşra teşkilatlarındaki revizyon çalışmalarına imkan ve fırsat vermek, yapılacak çalışmaları hızlandırmak amacıyla bütün il başkanlarının yönetimleri ile birlikte istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı alındığı, il başkanlıklarına gönderilen yazıda yer aldı. Ankara'nın aldığı kararın ardından, gözler İzmir İl Başkanı Koray Ükünç ve il yönetimine çevrildi. İl yönetimi, şuan için sessizliğini koruyor.

İKİ YÖNETİCİDEN İSTİFA KARARI

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından alınan karardan haberi olmayan ve istifa yazısı teşkilatlara gönderilmeden önce, partiden istifa etme kararı alan İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ağırbaş ve İl Yöneticisi Serkan Uçma, istifalarını noter aracılığı ile teşkilata gönderdi.

Mehmet Ağırbaş, istifasına dair, şunları söyledi:

"Benim istifamın, genel merkezin aldığı kararla bir ilgisi bulunmuyor. Başlarken bir takım kriterlerim vardı. Bu işe soyunurken, ya iktidar olacak ve bu işin bir tuğlasını da ben koydum' diye torunlarıma anlatırım diye düşündüm. Olmazsa da 'Elimden gelenin en iyisini yaptım, vicdanım rahat derim' dedim. İkincisi oldu. Bir takım beklentilerim ve umutlarım vardı. Bunlar olmadı. Parti de tam oturmadı. Doku uyuşmazlığı da var. Ben bu aşamada, biraz daha işime yoğunlaşmak istiyorum. Bir süreliğine de olsa siyasete ara vereceğim."

İl Yöneticisi Serkan Uçma da, genel merkezin aldığı kararın istifası ile alakasının olmadığını kaydederek, "O yazıdan haberimiz yoktu. İstifamızı verdikten sonra genel merkezin kararı geldi" dedi. Görevini yaptığını kaydeden Uçma, istifa kararını daha önce aldığını ancak bugün istifa dilekçesini verdiğini belirtti.

- İzmir