İYİ Parti Genel Merkezi koronavirüse karşı ilaçlandı
İYİ Parti Genel Merkezi'nde koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.
14.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:56
İYİ Parti Genel Merkezi'nde koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından partide tedbirler artırıldı.
Bu kapsamda, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ve yardımcılarının odaları, personelin çalışma alanı ile genel giriş ve kullanım alanlarında dezenfeksiyon yapıldı.
Daha önce de partide birçok noktaya alkol bazlı sıvı el dezenfekte aparatı yerleştirilmiş, uygun alanlara, Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri asılmıştı.
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Kaynak: AA