İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Akşener'den "teşekkür" mesajı Açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 2'nci Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla partililere teşekkür etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 2'nci Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla partililere teşekkür etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akşener, şunları kaydetti:

"Bugün, Kovid-19 tedbirlerimiz nedeniyle kısıtlı katılımla ama yine de büyük bir coşkuyla 2'nci Olağan Kurultayımızı gerçekleştirdik. Beni tekrar genel başkanlık görevine layık gören dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. İyisiniz, cesursunuz. İyi ki varsınız."

Kaynak: AA