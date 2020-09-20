İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Akşener'den "teşekkür" mesajı Açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Akşener'den "teşekkür" mesajı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 2'nci Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla partililere teşekkür etti.

İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Akşener'den
20.09.2020 20:35 | Son Güncelleme: 20.09.2020 20:39

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 2'nci Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla partililere teşekkür etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akşener, şunları kaydetti:

"Bugün, Kovid-19 tedbirlerimiz nedeniyle kısıtlı katılımla ama yine de büyük bir coşkuyla 2'nci Olağan Kurultayımızı gerçekleştirdik. Beni tekrar genel başkanlık görevine layık gören dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. İyisiniz, cesursunuz. İyi ki varsınız."

Kaynak: AA

AA Editörü - Buket Güven
Buket Güven
AA Editörü

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