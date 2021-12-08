İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saruhanlı'da karşılandı - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saruhanlı'da karşılandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saruhanlı'da karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, bir dizi ziyaret için Manisa'da bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'i Manisa'dan Akhisar'a geçerken Saruhanlı'da karşıladı.

MANİSA (İHA) - Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, bir dizi ziyaret için Manisa'da bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'i Manisa'dan Akhisar'a geçerken Saruhanlı'da karşıladı.

Başkan Bilgin, İlçe girişinde makam aracından inen Akşener'e "Hoş geldiniz" diyerek çiçek ve hediye takdim etti. Bilgin ile Akşener burada bir süre sohbet etti.

Karşılama programında CHP İlçe Başkanı Hasan Levent, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Abacı ve Millet İttifakı Üyeleri de hazır bulundu. - MANİSA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saruhanlı'da karşılandı

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