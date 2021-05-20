İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'deki protestoyu değerlendirdi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'deki protestoyu değerlendirdi

Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize ziyareti sırasındaki protestoya ilişkin, "Ne İkizdere'de ne Çayeli'nde herhangi bir davranışla karşılaştık. İki ilçedeki bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize ziyareti sırasındaki protestoya ilişkin, "Ne İkizdere'de ne Çayeli'nde herhangi bir davranışla karşılaştık. İki ilçedeki bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok üzüldüler bu görüntüden. Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı." dedi.

Rize ziyaretinin ardından özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Akşener'i partililer çiçeklerle karşıladı.

Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İkizdere ve Çayeli'nde çirkin görüntüleri ortaya koyanların provokatörler olduğunu ifade etti.

İstanbul ve Eskişehir'de ne konuştuysa Rize'de de aynı şeyleri söylediğini, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"Ne İkizdere'de ne Çayeli'nde herhangi bir davranışla karşılaştık. İki ilçedeki bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok üzüldüler bu görüntüden. Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı. Biz partimizi, kendimizi övmek, propaganda yapmak için gitmemiştik. İkizdere'deki o taş ocağına karşı hakkını korumaya, sesini duyurmaya çalışan köylülerin durumunu görmek üzere gitmiştik. Sizlerin aracılığıyla kamuoyunda o sesi tekrar tekrar duyurmak amacıyla gitmiştik. Bütün bunların sonuçları olarak o çirkinlik, bu yapmaya çalıştığımız hak aramanın yanında durma eylemimizi örtemedi, örtemeyecek. Çirkinlik sahibini çirkinleştirir. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok. Çok teşekkür ediyorum."

Akşener, kadınların, köylülerin hak aramasının üstünü örttürmeyeceklerini ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'deki protestoyu değerlendirdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'deki protestoyu değerlendirdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'deki protestoyu değerlendirdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'deki protestoyu değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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