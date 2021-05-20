İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'de protesto edildi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'de protesto edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'de protesto edildi
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin Çayeli ilçesinde bazı vatandaşlar tarafından protesto edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin Çayeli ilçesinde bazı vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Akşener, beraberindeki partililerle esnaf ziyaretinde bulunmak için Cengiz Topel Caddesi'ne geldi. Bölgede toplanan bir grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzeten Akşener'i protesto etti. Bazı vatandaşlar da "terörist Akşener" şeklinde slogan attı.

Bu sırada, "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganı atan İYİ Parti'liler ile protestocu grup arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, Akşener ve parti yöneticilerinin içinde bulunduğu aracın çevresinde önlem aldı. Polis ve bazı vatandaşların uyarısıyla tepkilerin azalması üzerine Akşener, esnaf ziyaretine başladı.

Bunun üzerine kalabalık bir grup, Akşener'e yönelik protestolarını sürdürdü. Kalabalık arasında bulunan bazı kişilerin araçlara su şişesi, domates ve ayakkabı attıkları gözlendi.

Akşener, tepkilerin yeniden artması üzerine aracıyla polis eşliğinde ilçeden ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'de protesto edildi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'de protesto edildi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'de protesto edildi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'de protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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