İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Piyasanın çok önemli bir kısmını elinde tutan firmalarda ve zincir marketlerde vergi indiriminin fiyatlara...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener : "Piyasanın çok önemli bir kısmını elinde tutan firmalarda ve zincir marketlerde vergi indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını denetleyin"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümete seslenerek, "Piyasanın çok önemli bir kısmını elinde tutan firmalarda ve zincir marketlerde vergi indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını denetleyin. KDV iade alacağı doğan firmaların alacaklarını vakit geçirmeden zamanında ödeyin" dedi.

Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, altı parti liderinin bir araya geldiği toplantının büyük bir heyecan oluşturduğunu söyleyerek, "Milletimiz artık ortak akıl için bir araya gelebilen, milletin ve memleketin meselelerini birbiriyle konuşabilen siyasetçi istiyor. 'Ben yaptım oldu' anlayışından bıkan milletimiz, partili cumhurbaşkanı sistemi ile unutulan istişare kültürünün önemini görüyor. Gerek kurumsal anlamda gerek de fikren farklılaştıkları noktalar olsa da altı siyasi parti liderinin memleket meseleleri için bir araya gelmesi önemlidir. Bu toplantı nedeniyle Cumhur İttifakı'nın bileşenlerini bir garip rahatsızlık almış gibi gözükse de biz İYİ Parti olarak bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Çünkü ortak aklın ışığında sorunları ve çözümleri konuşabilmeyi hem çağın hem de aklın gereği olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gıdada KDV indirimi

Gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini olumlu karşıladıklarını söyleyen Akşener, "Bu vesileyle iktidarı da uyarmak istiyorum. Bu indirim bir defalık bir etkidir. Yani yeni oranlar yürürlüğe girdiğinde bir defaya mahsus olarak bazı gıda ürünlerindeki fiyatlarda yüzde 7 oranında bir gerileme olabilir. Ancak bu yöntemle enflasyon düşmez. Çünkü enflasyon, fiyatların genel seviyesindeki artıştır. Eğer, enflasyonu doğuran nedenleri ortadan kaldırmazsanız, bu ay vergi düşürseniz bile gelecek ay fiyatlar yeniden artmaya devam eder. O nedenle enflasyonla piyasalara güven veren kapsamlı bir program çerçevesinde mücadele etmeniz gerekir" dedi. Akşener şöyle devam etti:

"KDV indiriminden bir defalık bile olsa olumlu sonuç alabilmek için şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Piyasanın çok önemli bir kısmını elinde tutan firmalarda ve zincir marketlerde vergi indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını denetleyin. KDV iade alacağı doğan firmaların alacaklarını, vakit geçirmeden zamanında ödeyin."