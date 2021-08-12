İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pasinler'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pasinler'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pasinler'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir dizi etkinliğe katıldıktan sonra esnaf ziyareti yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir dizi etkinliğe katıldıktan sonra esnaf ziyareti yaptı.

Erzurum'un Pasinler ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kadın kollarının düzenlemiş olduğu toplantıya katıldı. Kadınlarla bir araya gelen Akşener, onların sorunlarını dinledikten sonra ilçe merkezine gelerek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Esnaf ziyaretleri sonrası kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, vatandaşların sıkıntılarını dinleyip, kurmaylarına notlar aldırdı. Ziyaretler sonrası Akşener, Pasinler'den ayrılarak Erzurum'a hareket etti. - ERZURUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pasinler'de
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pasinler'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar: Yalan konuşuyorsunuz
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar: Yalan konuşuyorsunuz
'Muhalefetin kazanma şansını anketlerde görmüyorum' diyen İnce, kendi partisinin oy oranları için 'Anketlerle ilgilenmiyorum' çıkışı yaptı
"Muhalefetin kazanma şansını anketlerde görmüyorum" diyen İnce, kendi partisinin oy oranları için "Anketlerle ilgilenmiyorum" çıkışı yaptı
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu '15 milletvekili' sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Demir Mustafa Destici
Magazin Kibariye Ezgi Mola Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pasinler'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:47:54. #1.16#

title