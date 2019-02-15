İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Mersin'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'a ilişkin, "Burhanettin başkan İYİ Parti'yi seçip, zorlukları göze alıp, tüm uğradığı haksızlıklara rağmen vakarını bozmadı." dedi.

Akşener, Mersin'deki temasları kapsamında, partisinin Silifke ilçe binasında partililerle bir araya geldi.

Belediye başkan adaylarına destek vermek için ilçede bulunduğunu ifade eden Meral Akşener, önceki gün hayatını kaybeden Ozan Arif'in cenazesine katılmak için Samsun'a gideceğini de söyledi.

Vatandaşlardan yerel seçimlerde kendilerine hizmet edecek adayları seçmelerini isteyen Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kocamaz'a destek istedi.

"Burhanettin başkan İYİ Parti'yi seçip, zorlukları göze alıp, tüm uğradığı haksızlıklara rağmen vakarını bozmadı" diyen Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Tek kelime konuştuğunu, hizmetten başka bir şey anlattığını, dedikodu yaptığını görüyor musunuz? Bir şey söyleyeyim. İşte böyle adam gibi adamlara ihtiyaç var. Size hizmet etmeye talip, kimsenin önünde eğilmemiş, bükülmemiş, sizin kardeşiniz, ağabeyiniz, büyüğünüz Burhanettin Kocamaz'ı sizlere emanet ediyorum."

Akşener, daha sonra esnaf ziyaretinde de bulundu.

Ardından Erdemli ilçesine geçen Meral Akşener, partisinin ilçe binasında partililerle bir araya geldi.

Akşener, esnaf ziyaretinin ardından temaslarına Tarsus ilçesinde devam etti.

İlçedeki Makam Camisi'nde bulunan Danyal Peygamber'in kabrini ziyaret edip dua eden Meral Akşener, seçim otobüsüyle ilçe turunun ardından partisinin ilçe binasına geçti.

Burada balkondan vatandaşlara seslenen Akşener, daha sonra partililerle davul zurna eşliğinde halay çekti.

Kaynak: AA