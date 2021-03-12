İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mardin'de partililerle buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mardin'de partililerle bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu.

Mardin'deki temasları kapsamında merkez Artuklu ilçesindeki bir restoranda partililerle buluşan Akşener, 20 Ocak 2020'den bu yana 122 ilçe gezdiğini söyledi.

Güneydoğu ziyaretine Şanlıurfa'dan başladığını dile getiren Akşener, bölgedeki şehirleri ilçe ilçe dolaşacağını aktardı.

Dertlerinin kepenk kapatan esnaf olduğunu dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

"Sincan'da konuşan esnafın derdi aynı. Sincan'da iş bulamayan ve o nedenle ağlayan gençle Hilvan'daki işsiz genç aynı. Sincan'da küçük çocuklar benden tablet istediler. Viranşehir'de üniversite öğrencileri ve ilkokul öğrencileri tablet istediler. Yazıktır, bu ülkede 4 milyon gencin EBA'ya giremediğini, uzaktan eğitimden yararlanamadığını biliyoruz. 177 milyar lirayı 5 tane müteahhidine gömecek yerde bu 4 milyon gencimize çocuğumuza tablet dağıtmak, evlerine internet paketi vermek içten bile değildir. Bunları söylemeye, anlatmaya devam edeceğiz. Kafanızı karıştırmak için yola çıkanlara, gülüp geçeceksiniz."

Akşener, daha sonra Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde esnafla bir araya geldi.

Bazı iş yerlerinden alışveriş yapan Akşener'e bir çiçekçi tarafından gül takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar