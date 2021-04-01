İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Akşener, Yunak, Tuzlukçu ve Akşehir ilçelerindeki programlarının ardından Ilgın ilçesine geldi.
İlçe meydanındaki esnafı ziyaret eden Akşener, dinlediği sorunlara Ankara'da çözüm aramaya çalıştıklarını dile getirdi.
Ardından partililerle Konya kent merkezine gelen Akşener, Zafer Caddesi'nde mehter takımıyla karşılandı.
Akşener, bir süre vatandaşlarla sohbet edip, sıkıntılarını dinledikten sonra kentten ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru