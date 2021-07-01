İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de esnaf ziyaretinde konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçmenin velinimet olduğu bir Türkiye'yi beraber başaracağız. Seçmenin, milletin siyasetçiyi denetlediği bir Türkiye'yi birlikte başaracağız." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçmenin velinimet olduğu bir Türkiye'yi beraber başaracağız. Seçmenin, milletin siyasetçiyi denetlediği bir Türkiye'yi birlikte başaracağız." dedi.

Gebze ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Akşener, daha sonra Körfez ilçesine geçti.

Burada da esnafı dinleyen Akşener, yaptığı konuşmada, doğduğu yer olan Kocaeli'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akşener, 20 Ocak 2020'den bu yana ilçe ilçe, esnaf esnaf gezdiğini belirterek, Kovid-19 salgını öncesinde esnafın derdini dinlemeye başladığını kaydetti. Akşener, şöyle devam etti:

"Ben bu şehrin kızı olarak ne yapmak istiyorum? Esnafın müşterisi velinimetse ben de seçmeni, bu milleti velinimet yapmak istiyorum. Birlikte başaracağız. Nasıl başaracağız? Ayağınıza getireceksiniz herkesi. Benim gibi herkesi ayağınıza getireceksiniz. 'Gelmeyene oy yok.' diyeceksiniz. 'Bedava oy verme zamanı bitti.' diyeceksiniz. Sizin çocuklarınızın işsizliğini dinlemek zorunda kalacaklar. Sizin sorduğunuz sorularınıza cevap vermek zorunda kalacaklar. 'Niye işsiz benim oğlum, niye işsiz benim kızım?' Bunları duyacaklar, bunları öğrenecekler. Siz de diyeceksiniz ki bunu çözene, bunu çözmek isteyene oy var diyeceksiniz. Aksine oy yok diyeceksiniz."

Kanal İstanbul tartışmasına değinen Akşener, "Parayı kendi keyfine, kendi nefsine, vatandaşın refahına değil, kendi nefsine harcayan borcu kendisi öder. Bu ülke ödemeyecek. Eğer ısrar edersen sen ödeyeceksin." ifadesini kullandı.

Esnaf ve çiftçi ziyaretlerinde yaşadığı diyaloglarından örnekler vererek, vatandaşların çok zor durumda olduğunu savunan Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbet bu sandık gelecek ama yarın gelecek ama öbür gün gelecek. Siz Allah'ın izniyle söke söke göndereceksiniz. 19 yılın sonunda enteresan bir durum var, 19 yılın sonunda milletin adamı oldu, tahkimcilerin avukatı. Tahkimci ağabeyler adına bizlere yani size diyor ki 'Söke söke alırlar.' Vay be Allah'ım sen ne büyüksün. Nasıl bir ayna tuttu biliyor musunuz? Nasıl bir ayna tuttu. Bir tarafta geldikleri gibi giderler diyen, onların beğenmediği Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öbür tarafta 'Söke söke alırlar.' diyen bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı, yazıklar olsun. Halbuki önce 'Benim canımı almaları gerekir.' demesi lazımdı ama bir şey daha söyledi. Diyor ki 'Sizden alırlar.' diyor. Yani biz yolcuyuz 'Sizden alırlar.' Seni bu millet yolcu etti. Sen şimdi, o 5-10 maaş alan danışmanlarını koy kenara, gel buraya gel, buradaki insanların karşısına, onların sorularına cevap var ondan sonra yüzün olsun. Biz birlikte bu işi başaracağız. Seçmenin velinimet olduğu bir Türkiye'yi beraber başaracağız. Seçmenin, milletin siyasetçiyi denetlediği bir Türkiye'yi birlikte başaracağız. İyi ki varsınız."

Akşener, Körfez'deki programının ardından Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Daha sonra Karamürsel ilçesine geçen Akşener, burada ilk olarak Karamürsel Alp'in kabrinde dua etti.

İlçe merkezinde yağlı güreş yapan pehlivanları izleyen Akşener, daha sonra işletmelere ziyarette bulundu.

Kent meydanında sandalyenin üzerine çıkarak vatandaşlara hitap eden Akşener, esnaf esnaf gezdiğini belirterek, "Esnaf ne diyor biliyor musunuz? Elektrikten şikayet ediyor. Esnaf girdi maliyetlerinin artmasından insanlarımızın alım gücünün düşmesinden şikayet ediyor. Onun üzerine pandemi geldi, pandemiyle beraber sadece kredi verilmesinden, hibe bir destek yapılmamasından şikayet ediyor." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız