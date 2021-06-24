İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de bir gazetecinin darbedilmesine ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de bir gazetecinin darbedilmesine ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de bir gazetecinin darbedilmesine ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntüleyen gazetecinin darbedilmesine ilişkin, "Elbette yanlış, buna doğru denebilir mi? Yanlış olanı ne biliyor musunuz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntüleyen gazetecinin darbedilmesine ilişkin, "Elbette yanlış, buna doğru denebilir mi? Yanlış olanı ne biliyor musunuz? Bu konuda konuşmuş olan insanların hiç konuşmamış olduğu gibi üzerinden gitmek." dedi.

Akşener, kentte çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra bir süre istirahat ettiği otelden çıkışı sırasında bir gazetecinin, "Saldırıya uğrayan gazeteci ile ilgili açıklama yapacak mısınız?" sorusu üzerine, "Yapıldı oğlum onunla ilgili açıklama. Kaçak göçek durumumuz yok, ağzımdan çekerseniz konuşabilirim, çok ayıp, bak ben misafir geldim, yerel basın, sevgi dolu olmamız lazım birbirimize." ifadesini kullandı.

Meral Akşener, "Lütfü Bey kendisini aradı, babasını aradı, bununla ilgili Tweet attı, ilgili kişi mahkemede, nasıl bir açıklama yapmamı arzu ediyorsanız söyleyin, onu da ben söyleyeyim." diye konuştu.

Akşener, "Olayla ilgili kınama yapacak mısınız, aileyi aradınız mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ben niye arayacağım aileyi kardeşim, benimle ne alakası var. Arkada ilgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsını aradı, dövdüğü iddia edilen kişi şu an itibarıyla tutuklu. 'Doğru bir şey mi? Aferin, iyi mi yaptı mı?' diyorsanız, hayır, öyle bir şey doğru değil, yanlış ama ilgili taraflar bununla ilgili dediler ki 'Yanlıştır', ne yapalım şimdi, ne yapayım ben, ne yapmamı arzu ediyorsunuz?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başka bir gazetecinin, "Siz de yanlış olduğunu kabul ediyor musunuz?" sorusuna da "Elbette yanlış, buna doğru denebilir mi? Yanlış olanı ne biliyor musunuz? Bu konuda konuşmuş olan insanların hiç konuşmamış olduğu gibi üzerinden gitmek. Yanlış olan o. Elbette ki yanlış elbette ki geçmiş olsun elbette ki görevini yapan insanlara A Haber bile olsa saygı göstermek lazım değil mi?" cevabını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

Parti grubunda konuşan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?
Parti grubunda konuşan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına ilk yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına ilk yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Poyraz Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Mert Müldür Metin Oktay Şenol Güneş Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de bir gazetecinin darbedilmesine ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 16:29:55. #1.14#

title