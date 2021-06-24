İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de bir gazetecinin darbedilmesine ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntüleyen gazetecinin darbedilmesine ilişkin, "Elbette yanlış, buna doğru denebilir mi? Yanlış olanı ne biliyor musunuz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntüleyen gazetecinin darbedilmesine ilişkin, "Elbette yanlış, buna doğru denebilir mi? Yanlış olanı ne biliyor musunuz? Bu konuda konuşmuş olan insanların hiç konuşmamış olduğu gibi üzerinden gitmek." dedi.

Akşener, kentte çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra bir süre istirahat ettiği otelden çıkışı sırasında bir gazetecinin, "Saldırıya uğrayan gazeteci ile ilgili açıklama yapacak mısınız?" sorusu üzerine, "Yapıldı oğlum onunla ilgili açıklama. Kaçak göçek durumumuz yok, ağzımdan çekerseniz konuşabilirim, çok ayıp, bak ben misafir geldim, yerel basın, sevgi dolu olmamız lazım birbirimize." ifadesini kullandı.

Meral Akşener, "Lütfü Bey kendisini aradı, babasını aradı, bununla ilgili Tweet attı, ilgili kişi mahkemede, nasıl bir açıklama yapmamı arzu ediyorsanız söyleyin, onu da ben söyleyeyim." diye konuştu.

Akşener, "Olayla ilgili kınama yapacak mısınız, aileyi aradınız mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ben niye arayacağım aileyi kardeşim, benimle ne alakası var. Arkada ilgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsını aradı, dövdüğü iddia edilen kişi şu an itibarıyla tutuklu. 'Doğru bir şey mi? Aferin, iyi mi yaptı mı?' diyorsanız, hayır, öyle bir şey doğru değil, yanlış ama ilgili taraflar bununla ilgili dediler ki 'Yanlıştır', ne yapalım şimdi, ne yapayım ben, ne yapmamı arzu ediyorsunuz?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başka bir gazetecinin, "Siz de yanlış olduğunu kabul ediyor musunuz?" sorusuna da "Elbette yanlış, buna doğru denebilir mi? Yanlış olanı ne biliyor musunuz? Bu konuda konuşmuş olan insanların hiç konuşmamış olduğu gibi üzerinden gitmek. Yanlış olan o. Elbette ki yanlış elbette ki geçmiş olsun elbette ki görevini yapan insanlara A Haber bile olsa saygı göstermek lazım değil mi?" cevabını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı