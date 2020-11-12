İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı" iddialara Bilecik'te cevap verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı" iddialara Bilecik'te cevap verdi

12.11.2020 23:41 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı" iddialara Bilecik'te cevap verdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; " HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadım.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı" iddialara Bilecik'te cevap verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;

" HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadım. Nokta"

"Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman, hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım"

Meral Akşener'in gözlerini dolduran türkü

BİLECİK - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın "HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı" sözüne, "Ben tek bir şey söyleyeyim, biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadım. Nokta" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik ziyaretlerin ilk ayağında Bozüyük ilçesinde esnafları gezdi. Burada esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, ardından Bilecik'e geçti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden Akşener, Başkan Şahin'den, Bilecik hakkında bilgi aldı.

"Ben tek bir şey söyleyeyim, biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadım"

Belediye çıkışı basın mensuplarının Milletvekili Ümit Özdağ'ın "HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladığı" sözü hakkında bir açıklama yapan Akşener, "Ben tek bir şey söyleyeyim, biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Tekrar söyleyeyim, hiçbir arkadaşım bilgim içinde ya da dışında, bu kadar geniş söylüyorum, genel başkan olarak, buna sadece HDP değil, CHP, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum, bir anayasa çalışması yapmadık. Ama daha ilginç bir şey vardı dün, AK Parti ile de Anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP'yle yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti ile de oturup bir Anayasa çalışması yapmadık" dedi.

" Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman, hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım"

Akşener, açıklamasının devamında, "Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman, hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım. Sayın Ömer Çelik, bu konuda AK Parti adına bir açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum, hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur, nokta" dedi.

Meral Akşener'in gözlerini dolduran türkü

Buradan esnaf ziyareti çıkan Akşener, bir halı mağazasında kendisi gibi Balkan göçmeni 79 yaşındaki Yaşar Aslım ile birlikte Atatürk'ün de sevdiği Selanik türküsü olan 'Çalın Davulları' söylediler. Bu esnada ikilinin gözleri doldu.

Öte yandan esnaf ziyaretin sırasında minik bir kız çocuğunun "Meral abla" diyerek bağırmasını duyan Akşener, çocuğa oyuncak vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı' iddialara Bilecik'te cevap verdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı' iddialara Bilecik'te cevap verdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı' iddialara Bilecik'te cevap verdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı' iddialara Bilecik'te cevap verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA

İlgili Haberler

Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın HDP iddiasına yanıt: Hiçbir parti ile anayasa çalışmamız yok
Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın HDP iddiasına yanıt: Hiçbir parti ile anayasa çalışmamız yok
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Başkan Şahin'i ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Başkan Şahin'i ziyaret etti
- 20.00- İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Karabağ Azerbaycan'dır'
- 20.00- İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Karabağ Azerbaycan'dır"

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İlker Aksum Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Deniz Türüç Şenol Güneş Caner Erkin
Daha Fazla Kaza Türk Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı" iddialara Bilecik'te cevap verdi - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 23:46:43. #1.14#
title