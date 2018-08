İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Gel Dediniz Geldim. Kararınıza Teslim Oldum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Gel dediniz geldim. Kararınıza teslim oldum"

İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"İyi Parti, AK Parti ve CHP'nin bir kumpas ağzı gibi kullandığı, yanlarına da her işe yarayan İsviçre çakısı rolündeki MHP'nin iliştirildiği siyasi tabloyu değiştirmiştir"

"Sizlere kolay bir başarı vaat etmiyorum. Sabaha iktidar umanlar, bizimle yola çıkmasın. Yolumuz uzun ve çetin.Bu yolda karşınıza menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir yığın engel çıkacak"

"İYİ Parti; siyaseti ve milleti iki kamp arasında sıkıştırmış bir toplum mühendisliğine nokta koymak için,yola çıktı"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sizlere kolay bir başarı vaat etmiyorum.Sabaha iktidar umanlar, bizimle yola çıkmasın. Yolumuz uzun ve çetin. Bu yolda karşınıza menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir yığın engel çıkacak.Bu çetin fakat kutlu yolu, yufka yüreklilerle, korkaklarla, hesapçılarla yürüyemeyiz. Cesur olanlar, kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar katılsın kafilemize" dedi.

Akşener, Ankara Congressium'da düzenlenen İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nda konuştu. Akşener. İYİ Parti'nin sesi kısılan, sözü kesilen, iftiraya uğrayanların partisi olduğunu belirterek, "İYİ Parti, memleketi avucuna alan ehliyetsizliğe, terbiyesizliğe, yozlaşmaya karşı kalbiyle buğzedip, Allah'a sığınanların partisidir.Bugün buradayız. Milletin Meclisindeki sayımız belli. Ama yarın, evet yarın mutlaka iktidarda olacağız. Fakat o gün bir şeyi asla yapmayacağız; nereden ve nasıl geldiğimizi unutmayacağız. Bir zamanlar, iyi niyetimize, vatan sevgimize, yüksek ahlakımız ve hasletlerimize rağmen,nasıl zulme uğradığımızı unutmayacağız. O gün de, bir zaman nasıl zayıf düşürüldüğümüzü, yokluklar içinde bir araya gelip, kardeşliğe, yoldaşlığa sığınarak, nasıl ayakta kaldığımızı unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye yakıştırdığımız demokrasi anlayışımız da, şahsi prensiplerim de bunu gerektiriyordu. Allah şahittir ki, meselenin altı da budur, üstü de budur. Önü de budur, ardı da budur.O andan sonra ise içinde yer almadığım ve asla müdahil olmadığım bir süreç yaşandı. İYİ Parti camiası, kararımın hilafına ortaya bir irade koydu, ısrarcı oldu. Veda niyetine 'ben sizi çok sevdim be' demiştim. Bu sözümü alıp, elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz. 'Biz de seni çok sevdik be' dediniz. Kararınıza teslim oldum. Görev, töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. 'Gel' dediniz, geldim. Bilinsin isterim ki; aklımızı karartacak hırslarımız yok bizim. Kariyer planlamasıyla, siyaset yapmıyoruz."

Akşener, "Eteğinde taş kalmış olan var mı" diye sorarak, "İçinde uhde kalmış olan var mı? Tekrar soruyorum; var mı? Öyleyse nerede kalmıştık? Şimdi yeniden Bismillah diyor muyuz? Öyleyse daha yeni başlıyor muyuz? Haydi, Bismillah. Sizlere kolay bir başarı vaat etmiyorum. Sabaha iktidar umanlar, bizimle yola çıkmasın. Yolumuz uzun ve çetin. Bu yolda karşınıza menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir yığın engel çıkacak. Bu çetin fakat kutlu yolu, yufka yüreklilerle, korkaklarla, hesapçılarla yürüyemeyiz. Cesur olanlar, kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar katılsın kafilemize. Biliniz ki, varlığımız çok anlamlıdır. ve bunu daha da anlamlı kılacak olan, gerçeği görüyor olmamızdır. İYİ Parti, AK Parti ve CHP'nin bir kumpas ağzı gibi konumlandığı, yanlarına da her işe yarayan, İsviçre çakısı rolündeki, MHP'nin iliştirildiği siyasi tabloyu değiştirmiştir.Türkiye, memleketi beslemek yerine, türlü oyunlarla birbirlerini besleyen, siyaset erbabı yüzünden, bu günlere geldi. İYİ Parti; siyaseti ve milleti iki kamp arasında sıkıştırmış bir toplum mühendisliğine nokta koymak için,yola çıktı. Karşıtmış gibi yapan, ama birbirinden beslenen iki yolun dışında doğru, temiz ve haklı bir üçüncü yol olarak, sahne aldı. Türk siyaseti, İYİ Parti'yle derinlik, yükseklik kazandı. Kazananı baştan belli olan, kamplar çatışması şeklindeki seçim düzeni, artık işlemeyecektir" ifadelerini kullandı.