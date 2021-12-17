İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gaziantep'te iş dünyasıyla buluştu Açıklaması

GAZİANTEP (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sınır komşusu ülkelerle ticaretin geliştirilmesi yönünde çağrıda bulunarak "Irak'tan Suriye'ye, Ukrayna'dan İran'a tüm sınırdaşlarımızı sayalım. Ortaya çıkan gerçek ne biliyor musunuz? Bu sınır çerçevesinde 7 trilyon dolarlık hacim var." dedi.

Akşener, Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) iş insanlarıyla yaptığı buluşmadaki konuşmasında, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum itibariyle bu alandaki idari yapılanmaya önem verdiklerini belirterek partinin ilgili isimlerini tanıttı.

Sürekli esnaf gezisi yaparak halkın sorunlarını gündeme getirmeyi tercih ettiğini, ticaret odasında da benzer nedenle bulunduğunu ifade eden Akşener, sınır nedeniyle Türkiye'de ekonomik coğrafyanın da var olduğu aktardı. Akşener, şöyle konuştu:

"Doğru, coğrafya kaderdir ama aslında bu coğrafya bir de ekonomik coğrafyadır. Irak'tan Suriye'ye, Ukrayna'dan İran'a tüm sınırdaşlarımızı sayalım. Ortaya çıkan gerçek ne biliyor musunuz? Bu sınır çerçevesinde 7 trilyon dolarlık hacim var. Bu hacimden en çok pay alabilecek şehir de buradadır. Sadece Suriye'den bahsetmiyorum, Irak'ta da hemen hemen hepsinde de aynı. şimdi biz kavga etmek yerine dış politikada problemlerimizi çözerek ilerlersek karşılıklı ticareti ön plana koyduğumuz bir bakış açısıyla 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin paydaşının olabiliriz. Böyle bir paydaş olmak varken 5 milyon insanın yükünün taşındığı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Diğer taraftan AB ve Mısır'a kadar olan alanı sistemin içine kattığımızda 21 trilyon dolarlık bir hacimden bahsediyorum. Bu 21 trilyon dolarlık hacimde Gaziantep özelinden yola çıkarsak neler satarsınız? O ihraç ettiğiniz ürünlerin ülkeye ve Gaziantep'e getirisi, genç işsizliğinin önüne geçmesi, teknolojide ortaya koyacağınız performansı hayal edin."

Artık bölgede kavga etmek yerine barışı, kardeşliği ve anlayışı tesis etmek gerektiğini belirten Akşener, ticaretin öne çıktığı bir anlayışı oluşturmanın gerekliliğini vurguladı.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da Gaziantep'in Türkiye'de en fazla ihracat yapan 5. şehri olduğunu belirterek o yüzden her alanda kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'de ilk defa odasında Suriye Masası kuran oda olduklarını hatırlatan Yıldırım, "Yaklaşık 2 bin Suriyeli üyemiz bulunmaktadır. Gaziantep her anlamda gelişen ve sürekli büyüme gösteren bir şehirdir. Bizim siyasetçilerden tek isteğimiz odalarımızın ve üyelerimizin sorunlarını dile getirmesidir." diye konuştu.

Toplantı, basına kapalı devam etti.

Bu arada Meral Akşener, Gaziantep temasları kapsamında Oğuzeli ilçesinde de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

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