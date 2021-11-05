İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Elazığ'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

ELAZIĞ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sizin yolunuzdan dönen size hizmetten dönen namerttir. Ölsem de bu yolda yürüyeceğim, ne olursa olsun bu yolda yürüyeceğim." dedi.

Akşener, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekilleri ve partililerle Elazığ'a geçen Akşener, Gazi Caddesi'nde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Daha sonra parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Akşener, ziyaretlerinde işsiz ve umudunu kaybetmiş gençler gördüğünü savundu.

"Üniversiteyi bitirmiş atanamamış sağlıkçılar, öğretmenler, EYT'liler, tencere kaynatamayan kadınlar, ineğini kesim için gönderen hayvan besicileri, süt üreticilerini gördüm. O dükkanların içerisinde alın teri, hakkı ve haklıyı gördüm" diyen Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gördüm ki şuculuk buculuk üzerinden oy almak, yan gelip yatmak, 'müşteri velinimettir' diyen esnafın tersine, 'seçmenim velinimettir' demek yerine, 'kaşımın altında niye gözüm var, gözümün üstünde niye kaşım var' deyip bizi birbirimize dönüştürmek hoşlarına gitmiş. Ama artık yemezler, biz beraber el ele verip seçmeni velinimet yapacağız Allah'ın izniyle."

Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelip buralarda hamasi nutuklar atıp kimsenin işine yaramayan ne olduğu belirsiz nutuklar atıp ondan sonra da cebini doldurup sizin vergilerinizle hırsızlık yapıp sizleri aç bırakıp kendileri gökdelen dikenler, Elazığ'ı yiyenler, çırak çıkacak inşallah. Beraber çırak çıkaracağız inşallah. Onun için ne olursa olsun ne derse desinler bu yoldan dönen namerttir. Sizin yolunuzdan dönen size hizmetten dönen namerttir. Ölsem de bu yolda yürüyeceğim, ne olursa olsun bu yolda yürüyeceğim. Çünkü milletimiz velinimettir."

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