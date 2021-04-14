İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına yorum
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına yorum

İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına yorum "Olmayı düşünebilir.

Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun 'Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum' sözleri soruldu: Seçime daha çok var
Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum" sözleri soruldu: Seçime daha çok var

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına yorum

"Olmayı düşünebilir. Bunda bir sakınca yok"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Olmayı düşünebilir. Bunda bir sakınca yok" dedi.

Akşener, Grup toplantısı çıkışında gazetecilerinin sorularını cevapladı. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya, "Olmayı düşünebilir. Bunda bir sakınca yok" diye cevap verdi.

Akşener, mille odaklı çalışma yaptıklarını belirterek, "Milletin derdini kamuoyu gündemine getiriyoruz. En önemlisi de 20 Ocak 2020'den beri geziyorum. Orada bu çalışmayı yaparken şahsıma, partime, benim herhangi bir hayalime yönelik, Türkiye'nin iyi oymasından başka bir hayalim yok, en küçük toz zerresi kadar bir şey yapmıyoruz. Özne, millet, esnaf, işsiz genç. Milletimiz bunu gördü. Gördüğü içinde secime çok seçim zaman var. O zaman neler olur görürüz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına yorum
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına yorum
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına yorum
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına yorum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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