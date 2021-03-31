İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bazı belediye başkanlarıyla görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bazı belediye başkanlarıyla görüştü

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bazı belediye başkanlarıyla görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları ile Çankaya Belediye Başkanını kabul etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları ile Çankaya Belediye Başkanını kabul etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in, nezaket ziyaretinde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile makamında bir süre görüştüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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