İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ardahan Belediyesini ziyaret etti - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ardahan Belediyesini ziyaret etti

AA / Günay Nuh - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ardahan Belediyesini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti.

Bazı programları dolayısıyla kentte bulunan Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Taşkın Polat ve partililerle Ardahan Belediyesine ziyarette bulundu.

Akşener, Belediye Başkanı Demir, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan ve belediye yetkileri tarafından karşılandı. Demir'le makamında bir süre görüşen Akşener, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Meral Akşener, burada yaptığı konuşmada, Ardahan Belediyesinin çalışmalarını yakından takip etkilerini belirterek, "Gayet güzel çalışmalar yaptığınızı biliyoruz, en azından sizden şu ana kadar bir şikayet almadık. Birçok zorluğa rağmen çözüm üretmeniz, geleceğe dair bizler için çok önemli. Ayrımcılığa dair şikayet almıyoruz, hizmete dair bir şikayet almıyoruz. Şahsınızda tüm belediyelere teşekkür ediyorum. Vatandaşa dokunan çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz sağ olun." diye konuştu.

Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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Haber: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ardahan Belediyesini ziyaret etti - Haberler
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