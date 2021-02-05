İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adliyeye geldi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adliyeye geldi

05.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:09

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in makam aracının gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adliye binasına girişi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da YSK üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle ""hakaret" suçundan yargılandığı dava kapsamında talimatla ifade...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in makam aracının gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adliye binasına girişi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da YSK üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle " "hakaret" suçundan yargılandığı dava kapsamında talimatla ifade vermek üzere Ankara Adliyesine geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adliyeye geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adliyeye geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adliyeye geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adliyeye geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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