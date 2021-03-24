İYİ Parti lideri Akşener, Yunan Büyükelçi Diamessis'i ağırladı
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İYİ Parti lideri Akşener, Yunan Büyükelçi Diamessis'i ağırladı

24.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:16
İYİ Parti lideri Akşener, Yunan Büyükelçi Diamessis'i ağırladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ile ayrı ayrı görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ile ayrı ayrı görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'i misafir etti.

(Mevlüt İşli/İHA)

İYİ Parti lideri Akşener, Yunan Büyükelçi Diamessis'i ağırladı
İYİ Parti lideri Akşener, Yunan Büyükelçi Diamessis'i ağırladı
İYİ Parti lideri Akşener, Yunan Büyükelçi Diamessis'i ağırladı
İYİ Parti lideri Akşener, Yunan Büyükelçi Diamessis'i ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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