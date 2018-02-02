İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Akşener, açılışta yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin bir "cesurlar hareketi" olduğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK-KCK ve DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Akşener, "Harekat, bir zorunluluktur. Menbiç ve Fırat'ın doğusu da temizlenmelidir." diye konuştu.

Kahraman Mehmetçik'in canı pahasına hareket ettiğini dile getiren Akşener, "Afrin ile ilgili olarak, tek bir kişi 'Niçin yapılıyor' demez. Elbette yapılacak ama bu yapılma zorunluluğa getiren sensin." ifadesini kullandı.

" Türkiye bizim"

Akşener, parti olarak üretim ekonomisini benimseyeceklerini vurgulayarak, "Hem tarım hem sanayi hem de gençlerin ortaya koyduğu fikirler ve girişimci olmak için üretimi esas alacağız. Ekonomimizin temel kriteri, bu olacak." dedi.

Partisinin olağanüstü kongresinin 1 Nisan'da gerçekleştirileceğini aktaran Akşener, şunları kaydetti:

"Partimizi 'kurdurmayacağız' dediler, kurduk. Şimdi 'Seçime sokmayacağız' deniyor. Bütün şekil, şartları yerine getiriyoruz. Gücünüz, yüreğiniz varsa oynayın bakalım YSK ile ne oluyormuş? Açık ve net bir şey söylüyorum, Allah şahittir, ant olsun, şart olsun ki kellem şuradadır, ilk tekmeyi ben atıyorum. Hadi yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim. Kongre için Arena'ya müracaat ettik. O günün boş olduğunu biliyorum. Buradan ilan ediyorum huzurlarınızda. Hangi bahaneyi uyduracaksınız göreceğim. Biz zorlandıkça çare üretmeyi öğrendik. Türkiye bizim."

Daha sonra parti binasının açılış kurdelesi kesildi.