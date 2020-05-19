İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, video konferansla gençlik kolları başkanlarıyla görüştü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il gençlik kolları başkanlarıyla video konferansla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il gençlik kolları başkanlarıyla video konferansla bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Akşener'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla genel merkezdeki makam odasında, partinin il gençlik kolları başkanlarıyla video konferansla bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Kaynak: AA