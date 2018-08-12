İyi Parti Genel Başkanı Akşener: "Veda Niyetine 'Ben Sizi Çok Sevdim Be' Demiştim. Bu Sözümü Alıp,...

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Veda niyetine 'Ben sizi çok sevdim be' demiştim. Bu sözümü alıp, elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz, 'Biz de seni çok sevdik be' dediniz. Kararınıza teslim oldum. Görev, töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. 'Gel' dediniz, geldim."