İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Van'da esnafı ziyaret etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Van'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Van'da esnafı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki partililer Van'ın 3 ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki partililer Van'ın 3 ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bitlis'teki programlarının ardından Van'ın Erciş ilçesine geçen Akşener, burada partililer tarafından karşılandı. Emniyet Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Akşener, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bu sırada, Akşener'in yanına gelen FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, "15 Temmuz'da başbakan olacağım, çok şeyler değişecek dediniz." dedi. Bu iddiayı yalanlayan Akşener, "Ben böyle demedim. Bu yalan, çok günah. Tek çocuğum var. Başına yemin ederim ki ben demedim. Siyaset yap. Bana de ki 'Seni istemiyoruz.' Bunların hepsi kabulümdür. Yapmadım diyorum. Allah şahittir ki yapmadım." yanıtını verdi.

Hamuryen ise "Konuşmanızı dinledim. 'Köprüde ateş eden askerler suçsuzdur, emir altında ateş ettiler.' Orada şehit olan kardeşlerimiz ne oluyor. Sizden FETÖ'yü kınadığınızı görmedik. 'Demirtaş'la çay içelim diyorsunuz ama buraya geldiniz şehit ailelerini gezmeye gittiniz mi?" diye konuştu.

Açıklama yapmadığını ileri süren Akşener, "Nihal Olçok'la konuştun mu? Erol Olçok'un karısı. İster terör, isterse 15 Temmuz şehidi. Yapmayın, o gece ilk yapan benim. Cenabıhak sen haklıysan beni kahretsin. Yok seni böyle düşündürenler haksızsa ben haklıysam onları kahretsin ama '15 Temmuz'da başbakan olacağım.' diye bir sözüm yok. " karşılığını verdi.

Akşener, Erciş'teki ziyaretlerinin ardından Çaldıran ilçesine geçerek esnafla bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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