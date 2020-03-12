İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Türkiye haklıyken haksız duruma düşmemeli"
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Türkiye haklıyken haksız duruma düşmemeli"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa'ya geçmek için Edirne'de bekleyen sığınmacılara ilişkin "Türkiye'nin burada en fazla dikkat etmesi gereken şey haklıyken haksız duruma düşmemektir.

12.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:00
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa'ya geçmek için Edirne'de bekleyen sığınmacılara ilişkin "Türkiye'nin burada en fazla dikkat etmesi gereken şey haklıyken haksız duruma düşmemektir. Sınırlarını açabilir ama bunu yönetmesi gerekiyor." dedi.

Akşener, Tekirdağ programı kapsamında geldiği Saray ilçesinde, Belediye Meydanı'ndaki esnafı ziyaret etti. Ardından partisinin ilçe başkanlığına geçen Akşener, burada yaptığı konuşmada, seçimin olmadığı bir dönemde ilçe ilçe gezerek esnaf, çiftçiler, köylüler, kadınlar ve işsiz gençlerle sohbet edip dertlerini dinlediğini söyledi. Bu çalışmasına göreceli olarak ekonomik durumu daha iyi yerlerden başladığını anlatan Akşener, İzmir, Bursa, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli'ne gittiklerini ifade etti. Akşener, bu illerin nispeten ekonomisi canlı yerler olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Henüz İç Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya başlamadık. Yani imkanı daha geniş yerler diyebildiğimiz bu şehirlerin ilçelerinde gördüğüm; ben bir küçük köyde büyüdüm, bizim çocukluğumuzda fukaralık diye bir kavram vardı. Gençler bilmez. Fukaralık başlamış. Yani işin yanma faslı bitmiş. Elli yaş üstündeki insanların üstüne başına bakın. Gençlerin yüzündeki ifadeye bakın. Esnafın elektrikten, girdilerden, maliyetten ve doğal gazdan kimi yerde su parasından şikayetine bakın. Kırk yıllık işletmelerin 10 kişi çalıştırırken 5'e düştüğüne, 5 kişi çalışırken 2'ye düştüğüne bakın. Bu ne demek. Ekonomi durmuş demek. Kayırılmanın, betona gömmenin, üretimin bitmesinin sonuçları demek."

"Avrupalı aleyhimizde olmaya hazır"

Eski bir üniversite hocası ve ilkokul öğretmeni olduğunu anımsatan Akşener, "Türkiye'nin en büyük beka meselesi gençlerimizin bu ülkeye olan inancının, umudunun, güveninin ortadan kalkmasıdır." dedi.

Akşener, bir gazetecinin, Avrupa'ya geçmek için Türkiye-Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılara ilişkin sorusuna, "Türkiye'nin burada en fazla dikkat etmesi gereken şey haklıyken haksız duruma düşmemektir. Sınırlarını açabilir ama bunu yönetmesi gerekiyor. Zaten Avrupalı aleyhimizde olmaya hazır, ellerine o karineyi vermemek gerekiyor. Aşırı bir dikkat gerekiyor. Bunun dış işlerindeki diplomasi boyutunun da hiç ihmal edilmemesi lazım. Tedbir alınması için söylüyoruz. Alabilirler mi hep beraber göreceğiz." yanıtını verdi.

Akşener, koronavirüsün Türkiye'de de görülmesine ilişkin, "Sağlık Bakanı başından beri Türkiye'yi bilgilendirerek götürdü, yani paniğe meydan vermemek üzere. Dolayısıyla aynı çalışmaları yaparsa aynı bilgilendirmeleri bu açıklıkta yaparsa doğru yönetilir." dedi.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Büyük Yoncalı Mahallesi'ndeki babaevinini de ziyaret eden Akşener, buradan Kapaklı ilçesine hareket etti.

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Kaynak: AA

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Manşet

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