İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel ile görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel ile görüştü

Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Ekonomi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ile bir araya geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ile bir araya geldi.

Akşener'in, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirdiği görüşmeye, Çevikel'in yanı sıra TÜGİAD Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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