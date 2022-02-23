İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü kutladı

AA, Merve Yıldızalp - Güncel
 - Güncelleme:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü görüntülü görüşme yaparak kutladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü görüntülü görüşme yaparak kutladı.

İyi Parti, Akşener'in torunu Ayda'nın doğum gününü kutladığı görüntüleri yayımladı.

Akşener, cep telefonundan görüntülü görüştüğü torununa, "İyi ki doğdun Ayda. Babaannesinin bir tanesi." diye seslendi.

Görüşmede diğer torunu Pars'ı gören Akşener, bu torunu için "Bir numaram" dedi.

Akşener, Ayda'ya "En çok kimi seviyorsun?" diye sordu. Ayda ise "Pars" yanıtını aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, torunu Ayda'nın doğum gününü kutladı

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Meral Akşener, İYİ Parti, Doğum, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title