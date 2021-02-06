İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TGC yöneticilerini kabul etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TGC yöneticilerini kabul etti

06.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:20
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TGC yöneticilerini kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkan Vekili Vahap Munyar ve beraberindekilerle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkan Vekili Vahap Munyar ve beraberindekilerle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, genel merkezdeki görüşmeye, TGC Başkan Yardımcısı Doğan Şentürk ve Genel Sekreter Sibel Güneş de katıldı.

Mesleki sorunlar ve sorunların çözülmesi adına atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, TGC yöneticileri yeni sistemle ilgili hazırlıklarda basın-yayın alanında yapılabilecek yasal düzenlemelere ilişkin raporlar sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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