İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sincan ilçesindeki kadınlarla bir araya geldi
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sincan ilçesindeki kadınlarla bir araya geldi

08.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:10
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sincan ilçesindeki kadınlarla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan ilçesinde kadınlarla buluştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan ilçesinde kadınlarla buluştu.

Akşener, Sincan ilçesindeki programı kapsamında Lale Meydanı'nda partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı.

Meydanda mehter takımıyla karşılanan Akşener, kadınlarla bir araya gelerek, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Akşener, daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.

Akşener, ziyareti, esnafın sorunlarına çözüm bulmak, bu sorunları gündeme getirmek için gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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